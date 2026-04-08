Diego Simeone, l’entraîneur de l’Atlético de Madrid, n’a pas encore arrêté sa composition définitive pour le choc contre le FC Barcelone, programmé ce mercredi soir au Camp Nou.

Les deux formations se retrouvent seulement quelques jours après leur duel en Liga, remporté 2-1 par le Barça sur la pelouse du Metropolitano.

Les Colchoneros ont pris la direction de la capitale catalane mardi après-midi, contraints de gérer plusieurs forfaits : Giménez, Barrios et Cardoso sont restés à Madrid afin de soigner leurs blessures respectives.

Quant au gardien slovène Jan Oblak, il s’entraîne bien avec le groupe mais n’est pas encore à 100 % de ses capacités, comme le rapporte le journal Mundo Deportivo.

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Concernant le onze de départ, le quotidien catalan assure que Simeone n’a pas encore tranché sur certains postes : Molina ou Le Normand en défense, Lukman ou Baïna sur l’aile gauche.

En conséquence, le quotidien a dévoilé la probable composition des Colchoneros pour le choc face au Barça :

Musso – Molina, Pobel, Hanko, Ruggeri – Giuliano, Yurente, Koke, Lukman – Griezmann, Giuliano Alvarez.