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À la veille du clasico face au FC Barcelone, Diego Simeone reste indécis sur l’occupant de deux postes clés. Le technicien argentin peaufine son schéma tactique et n’a pas encore tranché concernant ces deux positions stratégiques. Cette hésitation, rare chez un entraîneur réputé pour sa rigueur, témoigne de l’importance du rendez-vous et de la profondeur de son effectif. Selon les observateurs, la décision finale pourrait influer sur l’équilibre défensif et l’efficacité offensive de l’équipe. En conférence de presse, l’entraîneur a confirmé qu’il privilégiait avant tout la complémentarité des profils et la capacité à presser haut. Les candidats en lice disposent donc encore de quelques heures pour convaincre leur mentor. Pour les supporters, cette incertitude ajoute une touche de suspense supplémentaire à une affiche déjà mythique

FC Barcelone vs Atletico Madrid
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Selon les dernières informations communiquées par le staff médical de l’Atlético de Madrid, la star des Rojiblancos n’est pas encore tout à fait prête. Si la récupération du joueur suit globalement sa courbe prévue, les médecins estiment qu’il lui manque encore quelques jours, voire une semaine, avant de pouvoir retrouver les terrains à 100 % de ses capacités. Pour l’instant, l’international poursuit un programme de travail individualisé axé sur la renforcement musculaire et la prévention des rechutes. Le club reste prudent et refuse de fixer un calendrier précis, préférant privilégier la guérison complète plutôt qu’un retour précipité. Les supporters, impatients de revoir leur idole porter le maillot rouge et blanc, devront donc faire preuve de patience encore quelques jours.

Diego Simeone, l’entraîneur de l’Atlético de Madrid, n’a pas encore arrêté sa composition définitive pour le choc contre le FC Barcelone, programmé ce mercredi soir au Camp Nou.

Les deux formations se retrouvent seulement quelques jours après leur duel en Liga, remporté 2-1 par le Barça sur la pelouse du Metropolitano.

Les Colchoneros ont pris la direction de la capitale catalane mardi après-midi, contraints de gérer plusieurs forfaits : Giménez, Barrios et Cardoso sont restés à Madrid afin de soigner leurs blessures respectives.

Quant au gardien slovène Jan Oblak, il s’entraîne bien avec le groupe mais n’est pas encore à 100 % de ses capacités, comme le rapporte le journal Mundo Deportivo.

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Concernant le onze de départ, le quotidien catalan assure que Simeone n’a pas encore tranché sur certains postes : Molina ou Le Normand en défense, Lukman ou Baïna sur l’aile gauche.

En conséquence, le quotidien a dévoilé la probable composition des Colchoneros pour le choc face au Barça

Musso – Molina, Pobel, Hanko, Ruggeri – Giuliano, Yurente, Koke, Lukman – Griezmann, Giuliano Alvarez.

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