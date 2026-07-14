Le milieu de terrain Pedri a été laissé sur le banc lors du match contre la Belgique, déclenchant une vive polémique en Espagne. De nombreuses voix, dont celles de l’ex-international Jorge Valdano et du président du FC Barcelone Joan Laporta, réclament désormais sa titularisation pour la demi-finale de la Coupe du monde 2026 face à la France.

Jorge Valdano, figure éminente du football, a pris la défense de la star de la Roja en réclamant son inclusion dans le onze de départ face à la France, tandis que Juan Laporta, président du FC Barcelone, a déclaré dès son arrivée à Dallas : « Je suis certain que cette décision relève d’une politique de gestion des efforts physiques ». De son côté, Juan Carlos Valerón, originaire de La Corogne, a qualifié Pedri de joueur « essentiel ».

Selon le quotidien espagnol AS, les statistiques sont du côté du milieu de terrain, auteur d’excellentes performances en phase de groupes malgré un état de forme incomplet.

Le journal souligne que Pedri est le milieu de terrain ayant récupéré le plus de ballons dans les zones adverses et celui ayant effectué le plus de passes en profondeur intelligentes dans le dernier tiers du terrain, Indépendamment de l’intention initiale de Luis de la Fuente d’aligner Yuri Tielemans, blessé par la suite, le sélectionneur a finalement opté pour la solidité en faisant entrer Fabián Ruiz, un joueur d’exception, expérimenté et particulièrement apprécié de l’entraîneur.

Entré en jeu lors du dernier match, il a livré une prestation remarquable pendant la demi-heure écoulée, plaçant l’entraîneur face à un dilemme qui exige patience et sang-froid.

Luis de la Fuente devra donc s’en remettre au principe de « sérénité » qu’il décrit toujours en ces termes : « Le calme, c’est la force » pour choisir la bonne option, car aligner Pedri d’entrée supposerait de replacer Fabián Ruiz sur le banc ou d’écarter Álex Baena tout en décalant Dani Olmo sur l’aile, une hypothèse complexe au vu du niveau de l’attaquant à ce poste.

Les supporters espagnols se souviennent de sa performance référence contre la France à Stuttgart, en demi-finale de la Ligue des nations : une talonnade audacieuse pour effacer la défense, puis une frappe du gauche qui avait battu Mike Maignan.

Cette action, digne de la magie du football, rappelle l’apport essentiel de Pedri, dont l’impact se fait sentir dès son entrée en jeu. Sa présence s’avère déterminante si l’Espagne veut atteindre la finale programmée le 19 juillet à New York.