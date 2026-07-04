Malgré l’élimination précoce de l’équipe nationale, l’Arabie saoudite demeure présente à la Coupe du monde 2026, aux États-Unis, au Canada et au Mexique, grâce aux joueurs vedettes de la Saudi Pro League.

L’équipe nationale a quitté la compétition dès la phase de groupes, pointant à la dernière place du groupe H avec deux unités, récoltées après des matchs nuls face à l’Uruguay et le Cap-Vert, puis une lourde défaite contre l’Espagne (0-4).

À l’issue de la phase de groupes et des 32e de finale, les supporters attendent avec impatience le coup d’envoi des huitièmes de finale, ce samedi, avec le match opposant le Maroc au Canada, au stade « NRG » de Houston, aux États-Unis.

Selon le quotidien saoudien Al-Sharq Al-Awsat, douze joueurs évoluant en Ligue Roshen représenteront sept sélections différentes lors des huitièmes de finale.

Le Portugal mène la danse avec quatre représentants : Cristiano Ronaldo, João Félix, João Cancelo et Rúben Neves, tandis que le Maroc aligne deux joueurs, le gardien Yassine Bounou et Marouane Saadane, et le Brésil deux autres, Fabinho et Roger Ibáñez.

En revanche, une seule star porte les couleurs de quatre autres sélections : l’Égyptien Nabil Emad « Dunga », l’Anglais Ivan Toney, le Mexicain Julián Quiñones et le Français Théo Hernández.

Rappelons que la Coupe du monde 2026 avait commencé avec 50 joueurs issus de la Roshen League, représentant 19 sélections différentes, mais que la moitié d’entre eux appartenaient à l’équipe saoudienne, éliminée dès la phase de groupes.