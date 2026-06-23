À la veille de son match crucial de Coupe du monde contre la Nouvelle-Zélande, la Belgique reçoit une excellente nouvelle

Bonne nouvelle pour les Diables Rouges : Jérémy Doku sera bien disponible dans la nuit de vendredi à samedi, a confirmé le médecin de l’équipe, Brahim Hacene. La Belgique affrontera la Nouvelle-Zélande à 5 h du matin, heure néerlandaise.

L’attaquant s’était rendu en Angleterre le week-end dernier pour assister à la naissance de son premier enfant. Selon le médecin de l’équipe, l’accouchement s’est bien déroulé et le bébé ainsi que la mère se portent bien.

Mardi soir, l’attaquant rejoindra le groupe pour peaufiner sa préparation en vue de cette rencontre décisive. Après deux matches, la Belgique n’a récolté que deux points et doit l’emporter pour terminer parmi les deux premiers du groupe.

Bien qu’il ait séjourné en Angleterre ces derniers jours, l’attaquant n’avait pas non plus pris part au match contre l’Iran (0-0) pour un autre motif.

Selon un proche de l’attaquant, il souffrait d’une affection respiratoire, comme l’a révélé la chaîne belge RTL Sport. Il a désormais récupéré.

Selon cette même source, l’attaquant est très affecté par l’agitation médiatique des derniers jours, notamment les propos de la journaliste France Pierron.

« Quand on a la chance de participer à une Coupe du monde, il y a des centaines de footballeurs qui seraient prêts à tout pour être à ta place, et là, tu laisses tout ça derrière toi pour être présent à la naissance de ton enfant... »

Elle a ensuite provoqué un tollé avec une déclaration controversée sur le rôle des pères lors d’un accouchement : « C’est tout simplement un moment terrible et, excusez-moi pour mon langage, où le père est en fait inutile. Il ne fait que rester là, un peu à l’écart. »

Convoquée par son employeur, L’Équipe, elle a finalement été licenciée, puis elle a présenté ses excuses.