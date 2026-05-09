À la veille de son entrée en lice dans la Coupe du monde, Curaçao doit faire face à un sérieux revers

En début de semaine, il semblait que Dick Advocaat allait finalement accompagner Curaçao à la Coupe du monde, selon les propos de Wilfred Genee tenus dans l’émission « Vandaag Inside ». Mais il est rapidement apparu que ce projet n’aboutirait pas. Curaçao subit aujourd’hui les conséquences de ce revirement.

Fin février, le technicien néerlandais avait quitté son poste pour raisons familiales, laissant sa fille malade. Fred Rutten lui a alors succédé au banc de la sélection.

Selon Genee, des pourparlers étaient déjà en cours en coulisses : « Ils discutent actuellement, je pense qu’ils ont aussi parlé avec Dick. » Le comité directeur de la fédération, composé de cinq membres, devait encore trancher entre Rutten et Advocaat.

Vendredi, le président de la fédération, Gilbert Martina, a officialisé le maintien de Rutten à son poste pour la Coupe du monde.

Cette décision a des répercussions sur The Blue Wave, le sponsor principal de la sélection nationale ayant annoncé qu’il mettrait fin à son engagement après la Coupe du monde 2026. Selon plusieurs médias, le PDG de Corendon, Atilay Usli, était un fervent partisan du retour d’Advocaat au poste de sélectionneur. Ce revirement entraîne donc le retrait de l’entreprise après la Coupe du monde 2026.

Le dirigeant honorera néanmoins ses engagements financiers jusqu’à la fin de la Coupe du monde. « Je suis un homme de parole », a-t-il récemment déclaré au journal Èxtra. Il a toutefois précisé que Curaçao n’était plus sponsorisé par Corendon.

Après la qualification historique de Curaçao pour la Coupe du monde, la compagnie avait même rebaptisé temporairement sa marque « CorenDick », en référence à l’entraîneur adjoint Cor Pot et au sélectionneur Dick Advocaat.