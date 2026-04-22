Après la rencontre à domicile face au PEC Zwolle, le groupe du PSV s’envolera vers une destination ensoleillée pour célébrer son 27^e titre de champion. L’entraîneur Peter Bosz l’a annoncé mercredi lors d’une conférence de presse organisée par le club d’Eindhoven.

Dans le cadre de la VriendenLoterij Eredivisie, le PSV affrontera le PEC Zwolle jeudi soir à 21 h au Philips Stadion.

Initialement prévus comme des jours de congé, les joueurs ont exprimé leur souhait de partir ensemble.

Bosz les accompagnera. « Nous avons opté pour ce créneau afin de préserver suffisamment de temps de récupération avant la prochaine journée, qui verra le déplacement chez l’Ajax », explique l’entraîneur.

« Ensuite, nous aurons une semaine d’entraînement normale. C’est comme d’habitude, cela ne pose donc aucun problème pour la préparation du prochain match », a expliqué Bosz.

Le duel entre l’Ajax et le PSV est prévu le samedi 2 mai au Johan Cruijff ArenA, un rendez-vous crucial pour les Amstellodamois dans la course aux places européennes.

Par ailleurs, Bosz a annoncé la première titularisation du gardien Nick Olij, qui gardera les cages du PSV jeudi pour la première fois en match officiel.