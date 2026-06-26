Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
SaibariOther
Rian Rosendaal

Traduit par

À la veille de la rencontre de la Coupe du monde entre les Pays-Bas et le Maroc, Geert Wilders lance une provocation à destination du royaume chérifien

Pays-Bas vs Maroc
Pays-Bas
Maroc
Coupe du monde

Geert Wilders, président du groupe parlementaire du PVV, anticipe déjà le match des huitièmes de finale de la Coupe du monde entre les Pays-Bas et le Maroc. Vendredi, il a publié sur Instagram un montage satirique.

Sur ce visuel généré par intelligence artificielle, on le voit, en tenue d’arbitre, brandir un carton rouge à un joueur marocain tandis que deux autres protestent en arrière-plan ; il accompagne la scène de la légende « ça va aller ».

Plus tôt dans la compétition, le leader du PVV avait déjà fait réagir en publiant sur Instagram une photo de joueurs marocains en prière accompagnée de la mention « F*ck Allah », provoquant un tollé.

Malgré ces provocations, Wilders affirme suivre de près la Coupe du monde organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Il a plusieurs fois encouragé la sélection néerlandaise : « Le PVV lance : “Les Pays-Bas en tête !” Bonne chance ce soir, Oranje ! Amusez-vous bien tous ! », a-t-il posté avant le match de groupe face à la Suède.

Coupe du monde
Pays-Bas crest
Pays-Bas
PAB
Maroc crest
Maroc
MAR

Les Pays-Bas défieront le Maroc en seizièmes de finale. Le coup d’envoi sera donné à 3 h (heure locale) dans la nuit de lundi à mardi à Monterrey, au Mexique. En cas de qualification, les Oranje retrouveront l’Afrique du Sud ou le Canada au tour suivant.

Publicité