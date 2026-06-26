À la veille de la rencontre de la Coupe du monde entre les Pays-Bas et le Maroc, Geert Wilders lance une provocation à destination du royaume chérifien

Geert Wilders, président du groupe parlementaire du PVV, anticipe déjà le match des huitièmes de finale de la Coupe du monde entre les Pays-Bas et le Maroc. Vendredi, il a publié sur Instagram un montage satirique.

Sur ce visuel généré par intelligence artificielle, on le voit, en tenue d’arbitre, brandir un carton rouge à un joueur marocain tandis que deux autres protestent en arrière-plan ; il accompagne la scène de la légende « ça va aller ».

Plus tôt dans la compétition, le leader du PVV avait déjà fait réagir en publiant sur Instagram une photo de joueurs marocains en prière accompagnée de la mention « F*ck Allah », provoquant un tollé.

Malgré ces provocations, Wilders affirme suivre de près la Coupe du monde organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Il a plusieurs fois encouragé la sélection néerlandaise : « Le PVV lance : “Les Pays-Bas en tête !” Bonne chance ce soir, Oranje ! Amusez-vous bien tous ! », a-t-il posté avant le match de groupe face à la Suède.

Les Pays-Bas défieront le Maroc en seizièmes de finale. Le coup d’envoi sera donné à 3 h (heure locale) dans la nuit de lundi à mardi à Monterrey, au Mexique. En cas de qualification, les Oranje retrouveront l’Afrique du Sud ou le Canada au tour suivant.