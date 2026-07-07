L'équipe d'Angleterre pourrait à nouveau voir ses matchs de la Coupe du monde 2026 reportés : des averses orageuses sont prévues à Miami au coup d'envoi de son quart de finale très attendu contre la Norvège.

Après une journée caniculaire avec des températures atteignant 33 °C, les services météorologiques, dont « NBC Miami » et la « BBC », anticipent des orages isolés pouvant s’étaler jusqu’à trois heures, selon le journal britannique « The Sun ».

Le coup d’envoi de ce choc entre l’Angleterre et la Norvège, emmenée par le buteur Erling Haaland, est prévu à 22 heures, heure locale, mais pourrait être reporté si les prévisions météorologiques se confirment ; car le règlement de la Fédération internationale de football (FIFA) prévoit la suspension immédiate des matchs dès qu’un coup de foudre est détecté à moins de 8 miles (13 kilomètres) du stade afin de protéger joueurs et supporters. En pareil cas, une alerte d’urgence est déclenchée et la reprise du jeu est repoussée de trente minutes supplémentaires après chaque nouvel éclair.

Ces conditions ne surprennent guère les « Trois Lions » : à Mexico il y a quelques jours, leur match face au Mexique avait déjà été retardé d’une heure pour cause d’orages.

Un scénario similaire s’était déjà produit en Floride, avant la Coupe du monde, lors de leur match amical contre le Costa Rica. Les compétitions de cette édition nord-américaine sont ainsi marquées par des caprices météorologiques extrêmes, passant en quelques minutes d’une chaleur suffocante à des averses tropicales dignes d’une dépression estivale, sans aucun signe de stabilisation.

L’Angleterre n’est pas la seule à avoir été affectée : la rencontre France-Irak, en phase de groupes, a été interrompue plus de deux heures en cours de match, tandis que le duel Mexique-Équateur, au stade Azteca, a été reporté d’une heure. Malgré ces contretemps, les amateurs de football s’attendent à une véritable épopée footballistique dès le coup d’envoi. Rappelons qu’Erling Haaland a mené son équipe vers une double victoire historique en éliminant le Brésil avant les quarts de finale pour la première fois depuis 1982, tandis que l’Angleterre aborde cette rencontre invaincue et avec un moral au beau fixe après avoir surmonté l’obstacle mexicain.