Le sélectionneur de l’équipe nationale espagnole, Luis de la Fuente a lancé un avertissement sans détour à l’arbitre slovène Slavko Vinčić, désigné par la Fédération internationale de football (FIFA) pour diriger la finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Espagne et l’Argentine, dimanche soir. Il lui demande de ne tolérer aucun écart au règlement.

Ces propos, tenus lors d’un entretien accordé au journal catalan « Sport », où il a été interrogé sur les accusations portées contre les joueurs de la sélection argentine, accusés d’avoir commis des actes de violence sans avoir reçu les sanctions appropriées tout au long de leur parcours dans la compétition, une situation similaire à celle à laquelle l’Espagne elle-même a été confrontée lors de son dernier match de phase de poules contre l’Uruguay.

De la Fuente a déclaré d’un ton ferme : « Il y a beaucoup à dire sur l’arbitrage, mais l’essentiel est que l’arbitre ne doit en aucun cas faire preuve d’indulgence et ne doit tolérer aucun dépassement des limites légales prévues par les règles du jeu. »

Dans un message mesuré mais ferme, il a ajouté : « J’ai une confiance totale dans l’impartialité des arbitres, mais j’ai également une confiance absolue dans notre parfaite connaissance des règles et dans la manière dont nous avons préparé ce match décisif. Nous ne sommes pas à l’aise avec certains scénarios qui pourraient s’éloigner du cadre footballistique habituel, et nous avons absolument besoin d’un environnement favorable à la pratique du football dans ses règles. »

De la Fuente a ensuite exposé sa philosophie pour aborder la rencontre : « Nous restons fidèles à nos principes tactiques et à notre style de jeu, et nous refusons catégoriquement d’entrer dans un jeu de provocations ou de chicaneries qui nous éloignerait de notre objectif. »

L’entraîneur espagnol a toutefois nuancé ses propos avec diplomatie : « Je ne suggère pas que la sélection argentine cherchera délibérément à nous provoquer ou à nous faire sortir de nos gonds ; elle jouera certainement un football beau et organisé, mais l’essentiel pour nous est de rester concentrés sur notre jeu et d’imposer notre style et notre identité. Si nous dévions de nos principes et de notre plan de jeu, nous en subirons les conséquences. »