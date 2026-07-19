À la veille de la finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et l’Argentine, Lionel Messi livre un message particulier

Dans une lettre publiée sur Instagram, Lionel Messi s’est adressé aux supporters et aux joueurs argentins à la veille de la finale de la Coupe du monde de dimanche soir. Il estime que, quel que soit le résultat face à l’Espagne, on pourra regarder en arrière avec fierté.

« Ce qu’il y a eu de plus beau au cours de toutes ces années, ce ne sont pas seulement les titres, mais tout le parcours », écrit-il avec gratitude. « Partager le quotidien avec ce groupe, se battre ensemble, se soutenir mutuellement dans les moments difficiles et profiter de chaque étape. »

« Merci à tous mes coéquipiers, au staff technique et à toutes ces personnes formidables qui s’investissent chaque jour pour faire de cette équipe nationale une famille », écrit Messi.

« Quoi qu’il arrive demain, ce groupe a déjà écrit une histoire que nous n’oublierons jamais et que personne ne pourra effacer. Vamos Argentina. »

Le parcours vers la finale a été exceptionnel pour l’Argentine, car Messi et ses coéquipiers se sont retrouvés à plusieurs reprises en grande difficulté. Contre le Cap-Vert comme contre la Suisse, il a fallu recourir aux prolongations, tandis que l’Égypte a été éliminée à l’issue d’un retour miraculeux.

Pourtant, cette Coupe du monde restera inachevée pour les Argentins sans un succès en finale. Ce serait pour Messi un deuxième titre mondial, après celui conquis lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

De plus, l’attaquant argentin aborde la finale avec une motivation redoublée devant le but : samedi soir, Kylian Mbappé l’a en effet dépassé au classement des meilleurs buteurs de cette Coupe du monde et de l’histoire de la compétition. Messi totalise 21 réalisations, tandis que le Français en compte déjà 22 à son actif.