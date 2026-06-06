À la veille de la Coupe du monde, l’Argentine subit un coup dur : une blessure élimine un joueur clé de la compétition

Leonardo Balerdi est contraint de renoncer à la Coupe du monde. La Fédération argentine de football a annoncé samedi que le défenseur s’était blessé lors d’une séance d’entraînement.

Le défenseur s’est blessé lors d’une séance d’entraînement avec l’Albiceleste. « Balerdi a subi une lésion musculaire au mollet droit et ne pourra pas faire partie de la sélection. Nous te souhaitons beaucoup de courage et un prompt rétablissement, Flaco ! », a-t-on pu lire dans le communiqué.

Le défenseur de l’Olympique de Marseille pourra désormais se consacrer pleinement à la préparation de la prochaine saison de Ligue 1. Le sélectionneur Lionel Scaloni doit désormais convoquer un remplaçant, sans que l’identité du joueur ne soit encore connue.

Le remplaçant devra toutefois être choisi parmi les joueurs initialement présélectionnés mais non retenus dans la liste définitive. Scaloni n’est pas tenu de rappeler un défenseur, même si cette solution paraît la plus logique.

L’ancien joueur du Feyenoord Marcos Senesi, qui devrait très probablement rejoindre Tottenham Hotspur la saison prochaine, Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise), Germán Pezzella et Lucas Martínez Quarta (tous deux évoluant à River Plate) peuvent désormais espérer une participation inattendue à la Coupe du monde.

Sans Balerdi, Scaloni dispose encore de trois défenseurs centraux « purs » : Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham Hotspur) et Nicolás Otamendi (Benfica). Tout indique que Martínez et Romero formeront la paire centrale lors de la Coupe du monde.

L’Argentine affrontera le Honduras en match amical dans la nuit de samedi à dimanche (heure néerlandaise), puis l’Islande trois jours plus tard pour son dernier test avant de débuter la Coupe du monde le 17 juin face à l’Algérie. Les deux autres rencontres de groupe opposeront ensuite l’Argentine à l’Autriche et à la Jordanie.