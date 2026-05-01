À la veille de la Coupe du monde, Koeman reçoit un bulletin préoccupant au sujet d’un international comptant 52 sélections

Matthijs de Ligt est absent des terrains depuis novembre et ne semble pas en mesure de revenir au jeu pour Manchester United dans l'immédiat. Une nouvelle inquiétante pour le sélectionneur Ronald Koeman à l'approche de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Le défenseur néerlandais s’est blessé au dos en novembre, lors du match contre Crystal Palace, et n’a plus joué depuis. Il s’entraîne désormais individuellement, mais ne participe pas encore aux séances collectives. L’entraîneur par intérim, Michael Carrick, refuse en effet de prendre le moindre risque avec lui.

Vendredi, en conférence de presse, l’entraîneur intérimaire fera le point sur la convalescence du Néerlandais : « Matthijs est encore loin d’un retour et n’est pas encore prêt à disputer des matchs. »

L’entraîneur intérimaire avait déjà prévenu qu’il ne fallait pas minimiser ce problème dorsal : « C’est une blessure typique du dos. Parfois, on croit que tout va bien, puis soudain, on constate que ce n’est pas le cas. »

Il manquera donc le choc de Premier League face à Liverpool dimanche, et son retour sur les terrains pour les trois dernières journées reste très incertain.

De plus, sa participation à la Coupe du monde à venir reste incertaine. Koeman a déjà indiqué qu’il retiendrait uniquement des joueurs aptes à 100 % pour le tournoi. Il annoncera sa décision finale fin mai ou début juin, la liste devant être remise à la FIFA le 1^(er) juin.

Le défenseur central totalise 52 sélections avec les Oranje et n’a plus porté le maillot national depuis novembre, lors de la victoire 4-0 contre la Lituanie.