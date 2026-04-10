La Fédération internationale de football (FIFA) a annoncé la mise en vente de nouvelles catégories de billets pour la Coupe du monde 2026, à des tarifs élevés qui ont suscité une vive polémique parmi les supporters, certains sésames atteignant des niveaux jamais vus dans l’histoire de la compétition.

La nouvelle catégorie « Front Row 1 » atteint ainsi 4 105 dollars pour le match d’ouverture États-Unis – Paraguay, programmé à Inglewood le 12 juin prochain.

Jusqu’alors, le tarif plafond de la catégorie 1 était de 2 735 dollars.

Sans communication officielle, une seconde catégorie « Avant 2 » a aussi fait son apparition, avec des places oscillant entre 1 940 et 2 330 dollars pour la même rencontre, d’après les informations du site The Athletic.

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Des tarifs en hausse et de nouvelles catégories

La Coupe du monde 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet dans 16 villes des États-Unis, du Mexique et du Canada. Cette édition marquera l’entrée en lice de 48 équipes et comptera 104 matchs.

Selon le document « Produits et catégories de billets » publié par la FIFA le 9 septembre dernier, la catégorie 1 est « la plus chère et se situe dans les tribunes inférieures », tandis que la catégorie 2 regroupe des places dans « les tribunes inférieures et supérieures hors de la catégorie 1 ».

L’apparition de ces nouvelles catégories « avant » suggère toutefois que la FIFA a réservé des zones privilégiées en dehors de la classification initiale, ce qui interpelle sur le nouveau mécanisme de tarification.

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Interrogée, la FIFA n’a pour l’instant pas commenté ces ajustements.

Ces hausses touchent notamment le match d’ouverture et la finale.

Ces hausses concernent également d’autres rencontres : des places à 3 360 dollars ont été créées en première catégorie, au premier rang, pour le match Canada-Bosnie Herzégovine à Toronto le 12 juin, tandis que les billets pour les huitièmes de finale à Philadelphie atteignent environ 905 dollars.

Pour la finale programmée au MetLife Stadium le 19 juillet, les tarifs ont fortement augmenté : le prix plafond des billets de catégorie 1 est passé de 8 680 à 10 990 dollars, Les places de catégorie 2 ont grimpé à 7 380 dollars (au lieu de 5 575 dollars) et celles de catégorie 3 à 5 785 dollars (contre 4 185 dollars).

Selon le site officiel de la FIFA, toutes les catégories étaient épuisées dès jeudi dernier.

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Critiques du public et réponse de la FIFA

Ces hausses interviennent malgré les critiques croissantes des supporters, exaspérés par des tarifs jugés exorbitants et par les problèmes techniques survenus lors de la réouverture des ventes la semaine dernière.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, avait précédemment affirmé que toutes les rencontres de la compétition trouveraient preneur, interprétant cette forte demande comme la preuve de « la passion des supporters du monde entier pour cet événement ».

Pour calmer les esprits, la FIFA a créé en décembre une nouvelle catégorie à tarif réduit, la « catégorie supporters », élargissant ainsi l’offre sans pour autant faire baisser les prix globaux, toujours les plus élevés de l’histoire de la Coupe du monde.