Le club saoudien Al-Ahli a finalisé son quatrième recrutement en prévision du mercato estival, bien que la période des transferts ne soit pas encore ouverte.

Le mercato estival de la Saudi League s’ouvrira officiellement le 22 juillet et se clôturera le 12 octobre.

Malgré tout, Al-Ahli poursuit sa campagne de renforcement avant même l’ouverture officielle du mercato, et s’apprête à finaliser son quatrième recrutement avec l’arrivée du milieu de terrain Naif Masoud, en provenance d’Al-Fateh.

Selon le quotidien saoudien Al-Sharq Al-Awsat, le joueur s’envolera dans les prochaines heures vers le Portugal pour y passer la visite médicale et signer son contrat, avant de rejoindre le stage de pré-saison à l’étranger.

Masoud deviendra ainsi la quatrième recrue estivale du club, après l’ailier saoudien Mishaal Al-Mutairi (Abha), le défenseur gambien Aboubakar Sidi Kinteh (Tromsø) et le milieu arménien Edward Spirtian (Krasnodar).

Selon le quotidien, le club souhaite boucler l’ensemble de ses transferts au plus vite afin de laisser à ses nouvelles recrues le temps de s’intégrer sous la houlette de l’entraîneur allemand Matthias Jaissle durant le stage de préparation.

Formé à Al-Qadisiyah, où il a été promu en équipe première en 2020, Masoud a ensuite été prêté à Al-Khaleej en janvier 2024, avant de rejoindre Al-Fateh durant l’été suivant.

Lors de l’exercice écoulé, le joueur de 25 ans a pris part à 27 rencontres avec Al-Fateh en championnat Roshen et en Coupe du Gardien des Deux Saintes Mosquées, inscrivant un seul but sans délivrer la moindre passe décisive.