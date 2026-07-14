La star argentine Alexis Mac Allister s'est présentée devant la presse à l'issue de l'entraînement de l'Albiceleste, pour aborder la demi-finale très attendue contre l'Angleterre, programmée ce mercredi en Coupe du monde 2026.

Le milieu de terrain a rendu hommage à la légende disparue Diego Maradona, expliquant comment les « Tango » aborderont cette rencontre, tout en analysant certaines caractéristiques tactiques des « Three Lions ».

Interrogé sur le contexte historique des classiques Argentine-Angleterre, McAllister, qui évolue en Premier League avec Liverpool, a confié à ESPN : « Diego nous a inspirés cette semaine. » Cette référence évoque le quart de finale de la Coupe du monde 1986 au Mexique, où Maradona avait inscrit les deux buts de la victoire argentine (2-1).

Cette rencontre est restée gravée dans les mémoires grâce à la « main de Dieu » et au « but du siècle », deux actions qui ont fait de ce match l’un des moments les plus emblématiques de l’histoire de la Coupe du monde. Quarante ans plus tard, les deux géants se retrouvent pour un nouveau rendez-vous décisif.

Au-delà de cette dimension historique, McAllister a toutefois insisté sur le fait que l’équipe de Lionel Scaloni ne modifierait pas son style de jeu pour s’adapter aux spécificités de l’adversaire.

À cet égard, le milieu de terrain vedette a déclaré : « Nous jouons toujours de la même manière, quel que soit l’adversaire. » Cette déclaration incarne l’un des piliers de l’ère Scaloni : préserver une identité claire et préparer chaque match sans renoncer aux principes techniques qui ont conduit la sélection en demi-finale.

L’Argentine entend imposer son propre style de jeu face à un adversaire qui se distingue par sa puissance physique, son dynamisme et des joueurs habitués à jouer sous haute pression. Pour autant, le camp argentin s’efforce de se couper de l’effervescence qui entoure la rencontre afin de ne pas perturber ses préparatifs.

Dans le même ordre d’idées, McAllister a livré une première analyse tactique des Three Lions, passant en revue leur organisation défensive habituelle ; il a déclaré : « Sur le plan défensif, l’Angleterre évolue en 4-4-2, comme beaucoup d’autres sélections. » Il a toutefois précisé que le groupe n’avait pas encore entamé de préparation tactique spécifique à cette demi-finale, en raison de la fatigue accumulée après plusieurs matchs rapprochés.

Il a conclu en décrivant l’ambiance au sein du groupe pendant la séance : « Ce matin, l’accent est mis avant tout sur la récupération et la remise en forme, plus que sur toute autre chose. » L’Argentine s’est qualifiée pour ce stade de la compétition après avoir éliminé la Suisse en quarts de finale, tandis que l’Angleterre a disposé de la Norvège.