À la tête d’une sélection engagée dans la Coupe du monde, José Mourinho a officialisé le nom de son futur adjoint au Real Madrid

José Mourinho, l’entraîneur du Real Madrid, souhaite engager son compatriote portugais Ricardo Carvalho comme adjoint au Santiago Bernabéu, afin de reproduire la collaboration réussie qu’il avait eue avec Aitor Karanka.

Selon le journaliste Sergio Valentín, Carvalho serait même le candidat expressément réclamé par Mourinho, qui cherche toujours un ancien joueur pour l’épauler sur le banc madrilène.

L’ancien défenseur central, passé par le Real Madrid de 2010 à 2013 sous les ordres du technicien portugais avant de raccrocher les crampons en 2017, s’est ensuite tourné vers une carrière d’entraîneur.

Il occupe actuellement le poste d’adjoint de Roberto Martínez au sein de la sélection portugaise, ce qui rend son acceptation de l’offre incertaine.

C’est d’ailleurs le même journaliste qui avait révélé en premier la volonté de Mourinho de recruter Bernardo Silva, avant que le transfert de la star de Manchester City vers le Real Madrid ne soit officialisé.

Le président Florentino Pérez aurait déjà donné son feu vert pour satisfaire les exigences de son entraîneur, tandis que d’autres noms, comme celui de Pepe, circulent malgré un retour jugé peu probable du légendaire défenseur.

Collaborer avec Mourinho constituerait une opportunité en or pour Carvalho, déjà passé par le banc de Marseille comme adjoint d’André Villas-Boas, afin de poursuivre sa progression vers un poste de entraîneur principal.