À la recherche d'un club, Eriksen s'entraîne de nouveau

Les adieux d'Eriksen à la Serie A et à l'Inter ont été officialisés ces dernières semaines. En Italie, il n'est pas possible pour lui d'obtenir une aptitude sportive après l'opération qui a conduit Christian Eriksen à se faire implanter un défibrillateur sous la peau. Mais aujourd'hui, le milieu de terrain danois se tourne vers l'avenir, bien décidé à retrouver le terrain.



Bien sûr, Eriksen n'a encore rien annoncé sur la suite éventuelle de sa carrière, mais avec le feu vert des médecins et ses 29 ans sur sa carte d'identité, 2022 pourrait le ramener dans une équipe malgré le défibrillateur. Comme le souligne 'RSI', le Danois est de retour sur le terrain pour s'entraîner, précisément au Riva IV, le stade de Chiasso et de l'équipe qui joue en Promotion League, le troisième niveau du football suisse.



Vers un retour à Odense ?



Le milieu offensif s'est remis à courir et à faire des exercices de base pour reprendre contact avec le football, en attendant un nouveau logement en Europe. Où ? Toutes les ligues continentales n'acceptent pas les joueurs ayant une situation comme celle d'Eriksen. Pendant l'automne, on a beaucoup parlé d'un éventuel retour au Danemark, et plus précisément dans son ancien club : Odense. Une piste à suivre de très près...

L'autre alternative pour Eriksen, qui a inquiété le monde du football pendant l'Euro 2020 en s'effondrant sur le sol, immédiatement protégé et secouru par ses coéquipiers danois, est de chercher une équipe en Hollande ou en Angleterre, des où il est autorisé à jouer. Cependant, il est trop tôt pour dire si l'ancien joueur de l'Inter pourra officiellement revenir à la compétition au plus haut niveau. De temps en temps, la prudence n'est pas de trop.