À la place de l'Arabie saoudite : le Maroc crée la surprise en accueillant un événement sportif mondial

Le Royaume du Maroc se prépare à accueillir la 49e édition du Rallye Dakar, l'un des événements sportifs mondiaux les plus importants et les plus marquants en matière de courses automobiles et de motos, après que le comité organisateur a annoncé avoir choisi le Maroc et le Portugal pour accueillir les épreuves de la course, prévue au mois de janvier 2027.

Selon le programme dévoilé par le comité organisateur, les épreuves du rallye débuteront le 9 janvier depuis la ville portugaise de Loulé-Faro, avant que les participants ne rejoignent le territoire marocain pour poursuivre le défi à travers 11 étapes, jusqu'à la ligne d'arrivée dans la ville de Marrakech le 23 janvier, marquant le retour du Maroc sur le devant de la scène de cet événement sportif mondial qui bénéficie d'un large suivi de la part des amateurs de courses d'endurance à travers le monde.

Le rallye devrait faire son retour en Arabie saoudite en 2028, à l'occasion de la célébration de sa cinquantième édition.