Cristiano Ronaldo aura un nouveau sélectionneur sur le banc lors de son match d'adieu avec la sélection du Portugal, après l'annonce de sa retraite internationale, selon un rapport de presse.

Ronaldo, âgé de 41 ans, a dévoilé hier jeudi sa décision surprise de quitter la sélection portugaise, à la suite de son différend avec le sélectionneur Jorge Jesus.

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Ronaldo ne fera toutefois pas ses adieux à la sélection immédiatement, puisqu'il doit disputer un dernier match pour clôturer sa carrière internationale, qui s'est étalée sur plus de deux décennies et au cours de laquelle il a inscrit 146 buts en 234 rencontres.

Mais selon un rapport du réseau « ESPN », Jesus ne dirigera pas la sélection lors du dernier match de Ronaldo, en raison du vif différend qui les oppose.

À sa place, l'ancien technicien brésilien Luiz Felipe Scolari pourrait revenir à la direction technique, lui qui avait offert à Ronaldo sa première apparition internationale en 2003.

Ronaldo entretenait une relation étroite avec Scolari durant ses premières années avec la sélection, en particulier après que le sélectionneur lui eut apporté son soutien à la suite du décès de son père, alors qu'il avait vingt ans.

Le rapport a écarté la possibilité d'un retour de l'ancien sélectionneur Fernando Santos pour diriger la sélection lors du match d'adieu de « Dom ».

Ronaldo a travaillé sous la direction de Santos entre 2014 et 2022, et a remporté avec lui le titre du Championnat d'Europe des nations 2016, mais la relation entre les deux hommes s'est détériorée après que le sélectionneur eut décidé de le laisser sur le banc lors de la Coupe du monde 2022.