À la mi-temps de Pays-Bas - Japon, l'adjoint de Ronald Koeman, Ruud van Nistelrooij, a livré son analyse à la NOS. Il s'est dit satisfait du niveau de jeu et de la concentration de son équipe.

Donyell Malen aurait pu ouvrir le score dès l’entame, mais son tir puissant, frappé en pivot, a été repoussé par les poings de Zion Suzuki.

En seconde période, Cody Gakpo a à son tour alerté la défense japonaise, mais son tir, trop enlevé depuis les six mètres, a préservé le 0-0 à la pause.

« Ce sont de bonnes occasions », a déclaré Van Nistelrooij à la NOS. « Deux actions bien construites. Il (Malen, ndlr) est affûté, tout comme l’équipe. »

« Nous devons maintenir ce niveau, mais aussi rester vigilants sur leurs arrières latéraux et leurs numéros 10, très mobiles. Nous les contenons bien et nous devons poursuivre dans cette voie. »

« Même si nous sommes parfois contraints de reculer, notre objectif est de créer des espaces pour lancer nos trois attaquants rapides », ajoute Van Nistelrooij.

Il n’est d’ailleurs pas inhabituel de voir l’entraîneur adjoint d’une sélection nationale s’exprimer à la mi-temps ; lors de cette Coupe du monde, chaque rencontre suit ce schéma.