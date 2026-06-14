À la mi-temps de Pays-Bas - Japon, l'adjoint de Ronald Koeman, Ruud van Nistelrooij, s'est exprimé auprès de la NOS. Il s'est dit satisfait du niveau de jeu et de la concentration de son équipe.

Donyell Malen aurait pu ouvrir le score dès l’entame, mais son tir puissant, frappé en pivot, a été repoussé par les poings de Zion Suzuki.

En seconde période, Cody Gakpo a à son tour alerté la défense nippone d’une frappe puissante, mais trop haute, depuis l’intérieur de la surface, conservant ainsi le score nul et vierge à la pause.

« Ce sont de bonnes occasions », a déclaré Van Nistelrooij à la NOS. « Deux actions bien construites. Il (Malen, ndlr) est affûté, tout comme l’équipe. »

« Nous devons maintenir ce niveau, mais aussi rester vigilants sur leurs arrières latéraux et leurs numéros 10, très mobiles. Nous les contenons bien et nous devons poursuivre dans cette voie. »

« Même si nous sommes parfois contraints de reculer, notre objectif est de créer des espaces pour lancer nos trois attaquants rapides », ajoute Van Nistelrooij.

Il n’est d’ailleurs pas inhabituel que l’entraîneur adjoint d’une sélection nationale s’exprime à la mi-temps ; lors de ce Mondial, chaque rencontre suit ce schéma.