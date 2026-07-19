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RiceIMAGO
Siep Engelen

Traduit par

À la mi-temps, alors que son équipe est déjà menée 0-4, un joueur français décide de changer de maillot. Une situation pour le moins surprenante

Coupe du monde
France
Angleterre
Kylian Mbappé
D. Rice

Un incident remarquable s'est produit dans le tunnel des joueurs lors du match France-Angleterre. À la mi-temps, alors que le score était de 0-4 en faveur des Anglais, on a pu voir Kylian Mbappé échanger son maillot avec Declan Rice, tout sourire. 

Après une première période très difficile pour les Bleus, l’attaquant français, visiblement déconnecté, a sollicité le maillot de Rice, qui a accueilli la demande avec plaisir. 

Thomas Tuchel, qui a brièvement entraîné Mbappé au Paris Saint-Germain, s’est alors entretenu calmement avec lui. Malgré l’humiliation subie par les Bleus durant cette première période, l’ambiance paraissait détendue. 

Ce geste n’a toutefois pas fait l’unanimité. Interrogé à la télévision anglaise, Owen Hargreaves a d’ailleurs jugé la scène « vraiment, vraiment étrange » sur FOX Sports.

Quoi qu’il en soit, cet intermède a semblé rebooster Mbappé : en seconde période, il a inscrit un doublé et frôlé l’exploit d’une remontada. 

Ainsi, L’Équipe, pourtant souvent critique, lui attribue un 7 pour sa prestation. « Malgré une certaine apathie en première mi-temps, c’est tout de même lui qui a marqué deux fois et délivré une passe décisive, permettant à la France de revenir presque au score. » 

Le Monde souligne par ailleurs que Mbappé est désormais le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde : « Il a dépassé Lionel Messi avec 22 buts. Il entre ainsi dans l’histoire. »

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