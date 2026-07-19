Un incident remarquable s'est produit dans le tunnel des joueurs lors du match France-Angleterre. À la mi-temps, alors que le score était de 0-4 en faveur des Anglais, on a pu voir Kylian Mbappé échanger son maillot avec Declan Rice, tout sourire.

Après une première période très difficile pour les Bleus, l’attaquant français, visiblement déconnecté, a sollicité le maillot de Rice, qui a accueilli la demande avec plaisir.

Thomas Tuchel, qui a brièvement entraîné Mbappé au Paris Saint-Germain, s’est alors entretenu calmement avec lui. Malgré l’humiliation subie par les Bleus durant cette première période, l’ambiance paraissait détendue.

Ce geste n’a toutefois pas fait l’unanimité. Interrogé à la télévision anglaise, Owen Hargreaves a d’ailleurs jugé la scène « vraiment, vraiment étrange » sur FOX Sports.

Quoi qu’il en soit, cet intermède a semblé rebooster Mbappé : en seconde période, il a inscrit un doublé et frôlé l’exploit d’une remontada.

Ainsi, L’Équipe, pourtant souvent critique, lui attribue un 7 pour sa prestation. « Malgré une certaine apathie en première mi-temps, c’est tout de même lui qui a marqué deux fois et délivré une passe décisive, permettant à la France de revenir presque au score. »

Le Monde souligne par ailleurs que Mbappé est désormais le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde : « Il a dépassé Lionel Messi avec 22 buts. Il entre ainsi dans l’histoire. »