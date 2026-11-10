Al-Merrikh a annoncé l'escalade de l'affaire du titre de la saison dernière du championnat soudanais devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), dans un scénario similaire à ce qui s'est produit dans la célèbre affaire opposant le Maroc au Sénégal lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025, dont le dénouement est prévu pour la fin de ce mois de novembre.

Al-Merrikh s'était incliné face à Al-Hilal sur le score de 0-1 lors du choc du championnat soudanais, en juillet dernier, mais le Zaïm a déposé une réclamation officielle invoquant l'illégalité de la participation de certains joueurs naturalisés dans les rangs de la Vague bleue.

Après examen de l'affaire, la commission d'appel a décidé de déclarer Al-Hilal perdant du choc et d'attribuer le titre à Al-Merrikh.

Mais Al-Hilal a annoncé plus tôt ce mardi que la commission d'appel de la Fédération soudanaise avait statué en faveur de l'acceptation de la demande de révision déposée par le club, ainsi que de l'annulation de la décision précédente qui avait attribué les points du choc à Al-Merrikh, sacrant par conséquent la formation bleue championne de la compétition.

De son côté, Al-Merrikh a publié un communiqué sur son compte Facebook, dans lequel il a rejeté la dernière décision de la commission d'appel et a annoncé son intention de porter l'affaire devant le TAS.

Le texte du communiqué d'Al-Merrikh était le suivant :

« Le club sportif Al-Merrikh annonce son rejet catégorique de la décision de la commission d'appel nouvellement constituée, statuant en faveur de l'acceptation de la demande d'examen présentée par l'autre club et de l'annulation de la décision précédente qui avait reconnu le droit d'Al-Merrikh au titre du championnat de première division. Il réaffirme ainsi son attachement à l'ensemble de ses droits et de ses acquis, et son refus de toute procédure qui y porterait atteinte.

Cette décision suscite l'étonnement du conseil, d'autant plus que la précédente commission d'appel ne s'est pas contentée de rendre sa décision en faveur d'Al-Merrikh, mais a salué dans ses motifs l'appel présenté par le club et l'a expressément consigné dans ses procès-verbaux, ce qui a conduit la Fédération soudanaise à apporter des modifications au règlement sur le statut des joueurs sur la base des conclusions de la commission dans le traitement de l'affaire. Un élément qui rend le revirement de cette décision juridiquement contestable.

Les interrogations autour de la dernière décision s'intensifient d'autant plus que le club a reçu une notification officielle de la Fédération indiquant le transfert de l'affaire au Tribunal arbitral du sport international (TAS), sur la base de la plainte déposée par l'autre club sous le numéro A/12688. Cela soulève des questions fondamentales quant au fondement juridique et procédural du réexamen de l'affaire devant la commission d'appel, après que les parties ont été notifiées du transfert du litige devant le tribunal international.

Sur la base de tout cela et à la lumière de la dernière décision, le conseil d'administration du club Al-Merrikh a tranché et a décidé de porter l'affaire devant le Tribunal arbitral du sport international (TAS) et d'engager toutes les procédures juridiques nécessaires, en s'appuyant sur l'expérience et les expériences antérieures du club devant le tribunal, et en faisant appel à des compétences juridiques spécialisées, pour défendre son droit au titre jusqu'à ce que la décision finale soit rendue.

À cet égard, le conseil, les supporters du club, ses figures emblématiques, ses stars, ses médias et l'ensemble de ses secteurs adressent un message clair à la Fédération soudanaise de football : Al-Merrikh est un club populaire et de premier plan, doté de son histoire, de son prestige et d'une base étendue à l'intérieur comme à l'extérieur du Soudan. C'est pourquoi il n'acceptera aucune atteinte à ses droits ni aucune réduction de ses acquis.

La Fédération doit assumer ses responsabilités dans la gestion de la compétition avec équité, éthique et neutralité, en plus d'appliquer les règlements sans discrimination ni sélectivité.

Nous réaffirmons avec la plus grande fermeté qu'Al-Merrikh ne restera pas les bras croisés face à toute procédure portant atteinte à ses droits, qu'il n'acceptera pas qu'on lui impose un fait accompli ou qu'on porte atteinte à ses acquis, et qu'il fera face à cela par tous les moyens juridiques et institutionnels disponibles.

Et aux fidèles supporters d'Al-Merrikh, le conseil affirme que les droits du club ne sont ni négociables ni cessibles, et qu'il poursuivra la voie du droit jusqu'au bout. Soyez derrière nous un soutien, et le pacte entre nous est de ne jamais reculer. »