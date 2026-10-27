Une situation arbitrale a suscité une vive polémique lors du match entre Al-Hilal et Al-Shamal en Ligue des champions d'Asie Elite.

Al-Hilal s'est incliné face à Al-Shamal sur le score de 1-3, ce mardi, au stade Al-Bayt à Al-Khor, lors de la troisième journée de la phase de ligue de la compétition asiatique.

Au début de la seconde période, les joueurs d'Al-Hilal ont réclamé un carton rouge contre Nassim Ben Aïssa, joueur d'Al-Shamal, pour avoir tiré les cheveux de la star française Simon Boabré au milieu du terrain, ce que l'arbitre a refusé.

L'expert arbitral égyptien Mohamed Kamal Richa a validé la décision de l'arbitre du match et a affirmé que le joueur d'Al-Shamal ne méritait pas de carton rouge pour cette faute.

Richa a déclaré, dans des propos accordés au journal saoudien « Al-Riyadhia » : « Dans la situation où Nassim Ben Aïssa, joueur d'Al-Shamal, a tiré les cheveux de Simon Boabré, joueur d'Al-Hilal, le contact a commencé par la tenue du maillot, avant que la main de Ben Aïssa n'atteigne l'extrémité des cheveux de Boabré à la fin du contact, avec une légère traction sans effet et sans force. »

Et de conclure : « On peut reprocher à l'arbitre de ne pas avoir brandi un avertissement mérité contre le joueur d'Al-Shamal pour l'accrochage, mais la faute ne s'élève pas au niveau d'une expulsion. »

Rappelons que le Brésilien Vinicius Junior, star du Real Madrid, a été expulsé pour la même raison lors de la rencontre face à Villarreal, à l'occasion de la huitième journée du championnat d'Espagne.