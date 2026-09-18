À la manière de Mourinho : Fabregas avoue « je fais partie de ceux qui n'ont pas de titres »

Cesc Fàbregas, l'entraîneur de Côme, a averti que son équipe devait livrer une « performance parfaite » face à Frosinone, insistant sur le fait que Côme ne jouait pas le titre de Serie A aux côtés de la Roma et de l'Inter, et citant une célèbre formule du Portugais José Mourinho : « Je fais partie de la catégorie des entraîneurs qui n'ont encore remporté aucun trophée. »

Les déclarations du jeune entraîneur interviennent avant la rencontre attendue entre les deux équipes dimanche au stade « Benito Stirpe » ; Côme a gravi les échelons du football italien à la vitesse d'une fusée, passant de la lutte en deuxième division à une participation à la Ligue des champions en trois ans seulement, ce qui a laissé les médias et les concurrents dans le flou quant au plafond des ambitions du club.

À propos du sommet attendu entre la Roma et l'Inter et sur le fait de savoir si Côme se voyait comme un acteur de la course au titre, Fàbregas a expliqué lors de la conférence de presse qu'il a tenue ce vendredi, selon ce qu'a rapporté le site « Football Italia » : « À mon avis, ce sont les deux équipes les plus fortes d'Italie. Je regarderai le match parce que j'adore le football et je suis certain que ce sera une confrontation plaisante, et non parce qu'ils sont des concurrents directs pour nous aux premières places. »

En réponse à la comparaison de son projet à Côme avec ce qu'a bâti Johan Cruyff avec Barcelone, Fàbregas a déclaré : « Je suis très loin de Cruyff et de beaucoup d'autres. José Mourinho a déjà dit qu'il y avait des entraîneurs qui avaient remporté des trophées et d'autres qui en avaient gagné zéro, et c'est la seconde description qui s'applique à moi. Le plus important, c'est le projet de Côme et non Cesc Fàbregas ; je donne tout ce que j'ai à ce club, et le facteur temps est essentiel pour tout entraîneur. Cette équipe a beaucoup progressé au cours des deux dernières années, et si ce groupe reste ensemble plusieurs années, nous accomplirons quelque chose de grand ; en revanche, changer tous les six mois rend les choses compliquées. »

À propos de la confrontation à venir face à Frosinone, récemment de retour en Serie A et qui a signé deux victoires et un nul lors de ses trois derniers matchs, Fàbregas a averti : « Ce sera l'un des cinq matchs les plus difficiles que l'équipe disputera cette saison ; Frosinone traverse une période magnifique, et quand vous les regardez, vous voyez 11 amis qui se battent les uns pour les autres et qui jouent avec courage et un élan offensif. Nous devons livrer une performance parfaite pour stopper le danger de l'équipe de Massimiliano Alvini, qui possède de la fluidité et un esprit positif qui en font une menace pour n'importe quel adversaire. »

Sur le plan de la disponibilité, Côme aborde la rencontre avec un effectif au complet pour la première fois cette saison, avec le rétablissement de Jayden Addai et son retour sur le banc des remplaçants après une opération des tendons d'Achille, ce qui place Fàbregas devant un choix au poste de gardien entre le chevronné Jean Butez et le nouveau venu Robert Sánchez, prêté par Chelsea.

Fàbregas a commenté ce choix en déclarant : « Sánchez est venu d'un grand club, il est habitué à la pression et à remporter des trophées, et nous ne nous attendions pas à ce qu'il nous rejoigne. Mais faire souffler les joueurs est important, même pour les gardiens ; le dernier match était le premier depuis un an et demi que Butez ne débutait pas comme titulaire. C'était une expérience et un test, et nous prendrons chaque match l'un après l'autre pour voir ce qui se passera. »

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de « Kooora »