À la manière de Messi : la vérité sur un éventuel match d'adieu de Cristiano avec la sélection du Portugal

L'avenir de Cristiano Ronaldo avec la sélection portugaise reste flou, après son différend avec l'entraîneur Jorge Jesus.

L'avenir international de Ronaldo dépend des décisions qui seront prises après le match de ce soir contre la Norvège au stade do Dragão.

Le journal « L'Équipe » a rapporté que des négociations sont en cours pour organiser un match d'adieu à Cristiano Ronaldo au cours de la prochaine période, afin que le Don mette un terme à sa carrière internationale d'une manière singulière, à la hauteur de son grand parcours.

Mais le journal portugais « Record » a affirmé : « Contrairement à ce qu'a rapporté L'Équipe et qu'ont relayé d'autres médias portugais, il n'existe actuellement aucune discussion ni négociation concernant un éventuel match d'adieu de l'actuel capitaine de la sélection du Portugal. »

Le journal « Record » a appris qu'il ne s'agit que d'un scénario fictif ne reposant sur aucun fondement réel.

Il convient de noter que le journal français a écrit dans son titre principal que Ronaldo pourrait « revenir pour disputer un match d'adieu ».

Cristiano Ronaldo a quitté le stage d'entraînement de la sélection portugaise au Danemark, promettant d'expliquer en temps voulu les raisons qui l'ont poussé à se retirer du rassemblement de l'équipe. Et bien que la décision de l'attaquant d'Al-Nassr ait été interprétée comme un prélude à son départ définitif, il ne s'est pas encore exprimé sur ces derniers jours, ni sur ce qu'il entend faire concernant la sélection portugaise.

Le joueur international portugais, âgé de 41 ans, est rentré à Riyad cet après-midi à bord d'un vol en provenance de Madrid.

Le journal « Record » a souligné que la Fédération portugaise mettra en œuvre un plan de paix après le match de ce soir, comptant pour la quatrième journée du quatrième groupe, première division, de la Ligue des nations de l'UEFA.

Le résultat escompté est la réconciliation avec Cristiano Ronaldo et son retour en sélection.

Bruno Fernandes a rappelé à tous, en conférence de presse samedi : « Cris fait partie de l'équipe. »

Le milieu de terrain de Manchester United a ajouté : « J'espère qu'il ne prendra pas de décisions hâtives et qu'il ne souhaitera pas quitter définitivement la sélection nationale. »

Jorge Jesus a lui aussi laissé la porte de la réconciliation ouverte, reportant toute discussion à l'après-match de ce soir.

Rappelons que l'Argentin Lionel Messi disputera un match d'adieu avec la sélection de son pays après minuit mardi prochain face au Bénin, après avoir annoncé sa retraite internationale au terme de la Coupe du monde.