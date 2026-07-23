À la manière de Jesus : Al-Nassr recrute l'ancien entraîneur d'Al-Hilal

Le club d'Al-Nassr a décidé de recruter un ancien entraîneur du club d'Al-Hilal la saison prochaine, à l'image de son ancien entraîneur portugais Jorge Jesus.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a indiqué qu'Al-Nassr avait décidé de recruter l'entraîneur brésilien Marcos Soares pour diriger l'équipe des moins de 21 ans la saison prochaine dans le championnat Joy d'élite.

Soares sera secondé dans sa mission par son compatriote Fernando Junior en tant qu'entraîneur des gardiens, le Portugais Miguel Arias comme premier adjoint, ainsi que Badr Aba Al-Hussein comme deuxième adjoint.

Soares a découvert le football saoudien par l'intermédiaire du club d'Al-Hilal, plus précisément en 2021, lorsqu'il a pris en charge l'équipe des moins de 17 ans, avant de rejoindre la sélection saoudienne des moins de 19 ans en 2023, puis des moins de 20 ans en 2024.

La plus grande réussite dans le parcours de l'entraîneur brésilien a été la victoire avec la sélection saoudienne au championnat d'Asie de l'Ouest des jeunes des moins de 17 ans, ainsi que la qualification pour la phase finale de la Coupe du monde des moins de 20 ans au Chili en 2025.

Soares devra remobiliser l'équipe des moins de 21 ans d'Al-Nassr, après que celle-ci a quitté la précédente édition du championnat Joy d'élite dès les quarts de finale, à la suite de la défaite face à Al-Fateh lors des matchs aller et retour.

Rappelons que le dernier entraîneur à avoir dirigé Al-Nassr après avoir travaillé dans les rangs du voisin et rival traditionnel Al-Hilal était le Portugais Jorge Jesus, avec qui il a remporté le titre de la Roshn Saudi League la saison dernière, après l'avoir gagné avec « Al-Zaïm » lors de la saison 2023-2024.