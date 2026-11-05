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Cairo-Egypt-Egypt-Angola-AFCON-QualifierAFP
Abobakr El Mokadem
Traduit par

À la manière de Giggs et Khoulit : une proposition surprenante pour confier à Mohamed Salah l'entraînement de l'équipe d'Égypte

Égypte vs Malawi
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M. Salah
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Égypte
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« Il possède les qualités personnelles et techniques pour accomplir la mission »

Mohsen Saleh, ancien président de la commission de planification d'Al Ahly, a réclamé que Mohamed Salah, la star du club turc de Trabzonspor, prenne les rênes de la sélection égyptienne lors des trois prochains matches.

La Fédération internationale de football (FIFA) a décidé de suspendre le sélectionneur de l'Égypte, Hossam Hassan, et son frère jumeau Ibrahim Hassan, manager de la sélection, pour une durée de 3 matches chacun, à la suite des événements qui ont accompagné la rencontre entre l'Égypte et l'Argentine lors de la Coupe du monde.

Hossam Hassan et Ibrahim Hassan seront absents lors des deux matches de la sélection égyptienne face au Malawi, dans les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027, prévus les 13 et 17 novembre courant, ainsi que lors du match contre l'Angola en mars 2027.

Mohsen Saleh a déclaré, dans une publication sur son compte officiel sur le site « X » : « Qui dirigera la sélection après la suspension du staff technique pour 3 matches ? »

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Il a poursuivi : « La Fédération internationale interdit au suspendu de se trouver dans les vestiaires ou dans le tunnel des joueurs avant ou pendant le match.

Ou de se trouver sur le banc de touche ou dans la zone technique, ou d'avoir un contact direct, de descendre vers les joueurs ou de leur parler directement sur la pelouse. »

 L'ancien entraîneur de l'Égypte a ajouté : « Salah comme sélectionneur par intérim de l'Égypte, étant donné le manque de temps, il est le plus apte à diriger la sélection lors des 3 prochains matches. Salah possède les qualités

personnelles et techniques pour accomplir cette mission. »

Il a conclu : « Il y a des exemples de stars qui ont cumulé le rôle de joueur et de dirigeant. Dalglish (Liverpool), Gullit et Vialli (Chelsea), Giggs (Manchester United) et George Weah (Liberia). »

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