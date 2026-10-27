À la manière d'Al-Nassr et d'Al-Wasl : un club saoudien déclenche une nouvelle crise dans le championnat du Golfe

Un club saoudien a provoqué une nouvelle polémique dans le championnat des clubs du Golfe, à l'image de la polémique du match entre Al-Nassr d'Arabie saoudite et Al-Wasl des Émirats arabes unis en Ligue des champions d'Asie Élite.

La Confédération asiatique de football avait annoncé, avant-hier dimanche, le report jusqu'à nouvel ordre du match entre Al-Nassr et Al-Wasl qui était programmé hier lundi soir, en raison de l'incapacité du club émirati à rejoindre l'Arabie saoudite.

Ce report a suscité une vague de colère dans les milieux du football saoudien, au point que la Fédération saoudienne de football a publié un communiqué dans lequel elle a affirmé que toutes les conditions étaient réunies pour accueillir normalement la délégation d'Al-Wasl.

Le journal saoudien « Al-Riyadiyah » a révélé une polémique similaire dans le championnat des clubs du Golfe, dont le protagoniste est le club d'Al-Ittifaq, avant son match contre Erbil d'Irak, programmé demain mercredi, lors de la deuxième journée de la phase de groupes.

Le journal a précisé que le club d'Al-Ittifaq a adressé une demande à la Fédération du Golfe de football pour reporter le match, au motif de l'impossibilité de se rendre en Irak durant la période actuelle, une demande que la Fédération a rejetée.

Malgré cela, la direction d'Al-Ittifaq a l'intention de ne pas se rendre en Irak et de ne pas disputer le match à la date prévue, tout en assumant les sanctions qui pourraient découler de cette décision.

Les responsables du club saoudien s'attendent à ce que l'équipe soit déclarée perdante du match sur le score de trois buts à zéro, assortie d'une sanction financière, sans que la sanction ne s'étende à l'annulation de ses résultats ou à son exclusion du championnat du Golfe.

Il est à rappeler qu'Al-Ittifaq occupe la tête de son groupe dans le championnat du Golfe avec 3 points, récoltés grâce à sa victoire contre Kazma du Koweït par deux buts à zéro lors de la première journée.