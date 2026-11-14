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Le club d'Al-Nassr a commencé sa préparation en vue du Clasico face à son rival traditionnel Al-Ahli en Roshn Saudi League, à la manière de son voisin et rival traditionnel Al-Hilal, et ce à travers la Elite League (le championnat saoudien des moins de 21 ans).

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Al-Nassr se rend chez son rival traditionnel Al-Ahli, vendredi prochain, sur la pelouse du stade Al-Inma à Djeddah, dans un match reporté de la neuvième journée de la Roshn Saudi League.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » indique que l'Australien Ange Postecoglou, l'entraîneur d'Al-Nassr, a décidé de faire appel à 6 joueurs de l'équipe des moins de 21 ans, qui participe à la Joy League de l'élite, pour prendre part aux entraînements collectifs, afin de préparer la rencontre.

Postecoglou a convoqué Youssef Al-Tahan, Yassine Salam et Bassam Hazazi, afin de compenser l'absence des joueurs qui manquent aux entraînements collectifs, du fait de leur rejoint de leurs sélections nationales durant la trêve internationale actuelle.

L'entraîneur d'Al-Nassr a également convoqué 3 gardiens, à savoir Abdulhadi Al-Alwan, Sultan Al-Mas et Khaled Al-Dossari, afin de compenser l'absence de tous les gardiens durant la trêve internationale actuelle.

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Le trio Nawaf Al-Aqidi, Raghed Al-Najjar et Mubarak Al-Buainain manque aux entraînements d'Al-Nassr en raison de blessures, tandis que le gardien brésilien Bento est absent en raison de sa participation à la sélection de son pays durant la trêve internationale actuelle.

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L'entraîneur australien n'a pas pu convoquer le jeune joueur prometteur Abdulrahman Soufyani, celui-ci souffrant d'une blessure à l'articulation du pied, qui l'a privé de rejoindre la sélection saoudienne olympique.

Postecoglou a suivi la même démarche que l'Italien Simone Inzaghi, l'entraîneur d'Al-Hilal, ce dernier ayant lui aussi convoqué certains joueurs de l'équipe des moins de 21 ans participant à la Joy League de l'élite, pour compenser les nombreuses absences dont souffre « le Chef » durant la trêve internationale actuelle.

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Il est à noter qu'Al-Nassr a entamé la préparation du match face à Al-Ahli hier vendredi, en reprenant les entraînements après un long congé de 9 jours durant la trêve internationale actuelle, sur décision de Postecoglou.

Al-Nassr occupe la troisième place au classement du championnat saoudien avec 28 points, à deux points d'Al-Hilal, et derrière Al-Qadsiah, deuxième, uniquement à la différence de buts.

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En revanche, Al-Ahli occupe la sixième place au classement avec 21 points, récoltés grâce à 7 victoires et 4 défaites, à 9 points complets d'Al-Hilal, qui trône en tête.

Loin de la Roshn League, Al-Ahli occupe la sixième place du groupe Ouest de l'AFC Champions League Elite avec 8 points, récoltés grâce à deux victoires et deux nuls, sans avoir subi la moindre défaite jusqu'à présent.

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En revanche, « Al-Alami » occupe la septième place du groupe Ouest de la compétition asiatique avec 6 points, récoltés grâce à deux victoires et une seule défaite, et il lui reste un match reporté face à Al-Wasl des Émirats.

Quant à la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, Al-Ahli a réussi à franchir le tour des 32, après sa victoire face à Al-Anwar sur le score de 2-1, et se prépare à affronter Al-Ula, le lundi 11 janvier prochain, sur la pelouse du stade Prince Mohammed bin Abdulaziz à Médine, en huitièmes de finale.

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Al-Nassr a lui aussi réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition, après sa victoire dans le derby de Riyad face à Al-Diriyah sur le score de 4-1, et affrontera Al-Kholood le lundi 11 janvier prochain également, sur la pelouse du Al-Awwal Park dans la capitale saoudienne Riyad.

Les deux équipes se préparent également à disputer la Supercoupe d'Arabie saoudite au Koweït, Al-Ahli affrontant son adversaire Al-Qadsiah le 19 décembre prochain, la veille du match entre Al-Nassr et Al-Kholood, et en cas de qualification, ils s'affronteront en finale le 23 du même mois.