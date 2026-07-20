À la Juventus, un départ de poids est attendu : pour les bookmakers, les principaux candidats sont Thuram et Bremer, tandis que Kalulu pourrait aussi faire ses valises

Un grand départ pourrait débloquer le marché des arrivées. La Juventus doit se séparer d’un joueur majeur, et plusieurs cadres, surtout au milieu et en défense, sont sur la sellette, tandis que la question de l’attaque reste à résoudre. Selon les cotes de Better et Planetwin365, Khephren Thuram et Gleison Bremer arrivent en tête de la liste des partants potentiels, avec des cotes respectives de 1,60 et 1,85.





Teun Koopmeiners est également dans le viseur, à 1,65, mais son éventuel départ est freiné par des performances décevantes sous le maillot bianconero et par le poids de son salaire. Plus largement, depuis l’échec à se qualifier pour la Ligue des champions, tout le monde semble cédable à la Juventus : même un élément comme Pierre Kalulu, pilier de l’équipe de Spalletti, affiche un éventuel départ à 7,50.