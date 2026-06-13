À la Juventus, tout indique que Martinez sera le gardien titulaire : le « Dibu » est en pole position

L’une des principales raisons de l’échec de la Juventus à se qualifier pour la Ligue des champions a été la baisse de niveau de Michele Di Gregorio, nettement en deçà de ses performances de la première saison : les Bianconeri ont encaissé un but sur leur premier tir cadré dans 46 % des matchs. Des statistiques lourdes de sens qui poussent Spalletti à chercher un gardien expérimenté. Selon les bookmakers, la lutte se résume à un duel sud-américain entre Emiliano Martínez et Alisson Becker : chez Snai et Sisal, c’est « Dibu » qui mène à 1,85, un gardien qui semblait déjà parti d’Aston Villa il y a un an et qui, après la Coupe du monde, cherche un nouveau défi. Alisson, déjà coaché par Spalletti à la Roma et initialement favori, pointe à 2,75 : la résistance de Liverpool le maintient en deuxième position.

Ces dernières heures, en raison des contacts entre la Juventus et l’Atlético Madrid, le nom de Jan Oblak est également entré dans la danse, à 5,00, même cote que Marco Carnesecchi, brillant avec l’Atalanta et régulièrement appelé en équipe d’Italie.