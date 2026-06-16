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Juventus : Carnevali, Frattesi, Muharemovic et le retour de Kolo Muani

ROME – L’ère Giovanni Carnevali débute à la Juventus : après douze ans couronnés de succès à Sassuolo, le dirigeant est déjà à l’œuvre à la Continassa pour construire l’avenir des Bianconeri, qui doivent se relever après avoir manqué la qualification en Ligue des champions. Selon les analystes de paris de Sisal et Snai, les premiers noms sur la short-list turinoise sont le défenseur Tarik Muharemovic, pilier de Sassuolo dont l’arrivée est cotée à 2,50, et le milieu de terrain Davide Frattesi, révélation des Neroverdi qui cherche à se relancer après un passage sans éclat à l’Inter, pour une transaction estimée à 4,50.Sur le marché international, le retour de Randal Kolo Muani est coté à 2,00, tandis que Kim Min Jae, déjà passé par Naples, est à 3,50. En défense, l’hypothèse John Stones séduit : libre après dix saisons à Manchester City, il chercherait un nouveau défi, mais la « Juve » reste pour l’instant une option lointaine, à 16,00.