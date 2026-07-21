Le club d'Al-Hilal est intervenu à la dernière minute pour arracher l'un des vedettes de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique des griffes de l'AS Rome.

Le journaliste italien Fabrizio Romano a affirmé qu'Al-Hilal a soumis une offre pour recruter le Néerlandais Crysencio Summerville, l'ailier de West Ham, lors du prochain mercato estival.

Romano a précisé, dans un tweet publié sur son compte personnel sur le site « X », que le club saoudien tente d'arracher Summerville à la dernière minute, après que l'AS Rome a présenté 3 offres pour le recruter.

West Ham devrait trancher sur le sort du joueur de 24 ans dans les prochaines heures, que ce soit par un transfert vers Al-Hilal ou vers le club de la capitale italienne.

Le nom de Summerville s'est distingué lors de la Coupe du monde 2026, bien qu'il n'ait pas été titulaire dans tous les matchs de la sélection des Pays-Bas, après avoir inscrit deux buts et délivré autant de passes décisives.

En dehors des Pays-Bas, Summerville a livré des prestations remarquables la saison dernière avec West Ham, où il a disputé 34 matchs, au cours desquels il a réussi à marquer 7 buts et à offrir 5 passes décisives.

Le joueur de 24 ans excelle principalement au poste d'ailier gauche, mais il peut également évoluer sur le flanc droit, ainsi qu'aux postes d'avant-centre et de meneur de jeu, mais dans une moindre mesure.