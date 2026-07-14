À la demande de José Mourinho, le Real Madrid a officialisé l’arrivée d’un joueur en provenance de Benfica

L'entraîneur portugais José Mourinho a renforcé son staff technique au Real Madrid en recrutant le physiologiste Sandro Carreco, qui arrive de Benfica, où il a passé treize saisons consécutives depuis 2013.

Selon le journal portugais « A Bola », le Real Madrid l’a contacté récemment, après que Mourinho et le préparateur physique António Dias ont identifié des besoins précis au sein de l’effectif madrilène. La présence d’un spécialiste en physiologie de confiance figurait en tête de ces priorités, ce qui a conduit à des négociations avec Benfica et à la conclusion de l’accord.

Le Real Madrid a officiellement présenté Carico comme spécialiste des « sciences du sport », intégrant ainsi le staff technique aux côtés de João Tralha, de ses assistants Pedro Machado et Khedira, ainsi que de Nuno Santos, entraîneur des gardiens, ainsi qu’António Dias et son assistant António Bentos pour la préparation physique, et Roberto Meriella, analyste en chef.

Les sciences du sport, domaine interdisciplinaire, analysent la réaction et l’adaptation du corps humain à l’effort afin d’optimiser la performance, de prévenir les blessures et de préserver la santé.

Cette nomination traduit la volonté de Mourinho de s’entourer d’une équipe technique complète, alliant expérience et expertise scientifique, afin de redresser le Real Madrid et de le ramener au sommet du football européen après une saison décevante.