« Fondamentalement, j’ai pour objectif d’en être à nouveau. Je veux me remettre en évidence aux yeux de l’équipe nationale », a déclaré le milieu de terrain du Bayer Leverkusen dans un entretien accordé à kicker.

Sous l’ex-sélectionneur Julian Nagelsmann, Andrich avait été nommé pour la dernière fois pour les matches de qualification à la Coupe du monde en octobre de l’année dernière. À cette occasion, il avait aussi disputé, lors du succès 1-0 en Irlande du Nord, le plus récent à ce jour de ses 19 matches en équipe d’Allemagne A, en entrant en jeu peu avant la fin.

« J’ai l’ambition de redevenir une partie de l’équipe et je veux encore vivre quelque chose avec la sélection », a souligné Andrich. Le joueur de 31 ans avait manqué sa place dans le groupe pour la Coupe du monde 2026, et avait à la place travaillé pendant le tournoi en Amérique du Nord en partie comme expert TV et consultant pour MagentaTV. Il y a également fait la connaissance du nouveau coach du DFB, Klopp, qui, comme on le sait, travaillait lui aussi comme expert pour MagentaTV.

Robert Andrich a appris à connaître son collègue consultant Jürgen Klopp pendant la Coupe du monde

« Quand nous nous sommes vus, c’était vraiment sympa. Nous avons beaucoup parlé de football », a raconté Andrich au sujet de son contact avec Klopp pendant la Coupe du monde. Le joueur de Leverkusen était encore titulaire dans l’équipe du DFB lors de l’Euro 2024 à domicile.





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Nagelsmann a quant à lui démissionné après l’élimination décevante et précoce en seizièmes de finale de la Coupe du monde contre le Paraguay. Klopp s’est immédiatement imposé comme le candidat rêvé pour lui succéder et a ensuite été présenté fin juillet comme nouveau sélectionneur. Lors de sa conférence de presse de présentation, le technicien de 59 ans a souligné que la porte de l’équipe nationale était en principe ouverte à tout joueur possédant un passeport allemand. De quoi nourrir l’espoir pour des joueurs comme Andrich, qui n’étaient plus là récemment.

Robert Andrich a-t-il vraiment des chances de faire son retour dans l’équipe du DFB sous Jürgen Klopp ?

Il faut toutefois aussi dire que l’international allemand à 19 reprises, déjà âgé de 31 ans, n’est pas vraiment prédestiné, de par son âge, au renouveau visé sous Klopp. D’autant plus que, surtout si Klopp repositionne Joshua Kimmich comme numéro 6, l’Allemagne dispose bel et bien d’un large éventail d’options au poste d’Andrich dans l’entrejeu, notamment avec des joueurs plus jeunes comme Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha, Angelo Stiller, Assan Ouedraogo ou Tom Bischof.

La condition de base pour éventuellement redevenir un sujet pour la sélection est évidemment qu’Andrich soit titulaire en club. Ces dernières semaines, un départ du vétéran avait fait l’objet de spéculations, l’Eintracht Francfort est considéré comme intéressé. « Je n’ai pas le sentiment que le club veut se débarrasser de moi », a toutefois souligné Andrich, précisant qu’il n’y avait actuellement aucun indice allant dans le sens d’un transfert. Dans l’axe du milieu de terrain du Bayer, il est en concurrence avec Aleix Garcia, Exequiel Palacios, Ezequiel Fernandez et Kennet Eichhorn pour les places de titulaire. Ce dernier est toutefois forfait pour le moment en raison d’une maladie métabolique, ce qui, selon Sport Bild, modifie la planification de l’effectif du Werkself.

Selon cette source, avant l’absence d’Eichhorn, deux milieux de terrain du trio Andrich, Garcia et Fernandez auraient encore pu partir cet été. Désormais, au maximum un seul des trois joueurs devrait encore quitter le club.