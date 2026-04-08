Soirée noire pour Liverpool, qui n’a pas fait le poids face au Paris Saint-Germain (2-0) et peut s’estimer heureux d’avoir échappé à une défaite plus cuisante lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions. Pour Mohamed Salah, c’était un match à oublier au plus vite.

L’attaquant, qui vit ses dernières semaines sous le maillot des Reds, a été laissé sur le banc par l’entraîneur Arne Slot, lequel a privilégié une approche prudente avec une défense à cinq pour contenir les Parisiens.

Cette approche défensive n’a pas totalement réussi : le PSG, dominateur, a même pu regretter que le score n’ait pas été plus large au coup de sifflet final. Les Reds conservent néanmoins un mince espoir de qualification pour les demi-finales, à condition de proposer une tout autre performance mardi prochain à Anfield.

En fin de rencontre, alors que les Reds étaient déjà menés 2-0, Slot a procédé à des remplacements massifs : Hugo Ekitike, Florian Wirtz, Milos Kerkez et Dominik Szoboszlai ont cédé leur place à Cody Gakpo, Alexander Isak, Andy Robertson et Curtis Jones pour les dix dernières minutes.

Pas de temps de jeu donc pour l’international égyptien, que les caméras ont longuement cadré après les choix du technicien néerlandais. Rappelons qu’en début de saison, l’attaquant de 33 ans s’était ouvertement plaint d’avoir été écarté à plusieurs reprises par Slot, déclenchant un tollé dans la presse britannique. Après un entretien clarificateur, Salah avait été réintégré.

Virgil van Dijk, Jeremie Frimpong et Ryan Gravenberch étaient titulaires chez les visiteurs anglais ; comme l’ensemble du groupe, le trio néerlandais a vécu une soirée très difficile à Paris et sait désormais que la demi-finale s’est éloignée.

Guus Hiddink estime d’ailleurs que Slot n’a pas à se justifier auprès de Salah. « On pourrait peut-être lui donner une dernière chance », ajoute Wim Kieft depuis le studio de Ziggo Sport. « Ce n’est pas fondé sur grand-chose, mais ça pourrait lui redonner un coup de fouet. Mais Salah le sait bien lui-même, à ce stade de sa carrière. On se débat encore un peu, parce que c'est une question d'honneur. Et on n'a pas l'habitude d'être dépassé. » En somme, si Slot décide de faire appel à Salah une dernière fois, ce ne sera pas par obligation tactique, mais pour offrir au joueur une sortie digne de son palmarès. Le technicien néerlandais, connu pour son management humain, pourrait ainsi conjuguer les intérêts du collectif et la fierté individuelle d’un joueur qui a marqué l’histoire du club. Reste à savoir si ce choix, s’il est fait, portera ses fruits sur le terrain, alors que le compteur de la saison tourne déjà en faveur des adversaires.