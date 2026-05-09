Les supporters de Liverpool sont insatisfaits après la rencontre face à Chelsea samedi après-midi. Outre un spectacle décevant, une décision d’Arne Slot a provoqué un véritable tollé.

Les Reds avaient pourtant bien entamé la rencontre grâce à une belle ouverture du score de Ryan Gravenberch, mais l’édifice s’est ensuite effondré. Dès la fin du premier acte, les tribunes d’Anfield ont commencé à gronder, les fans se montrant de plus en plus critiques envers le jeu proposé par l’équipe de Slot.

L’égalisation d’Enzo Fernández (1-1) n’a rien apaisé. Puis, à la 67^e minute, un véritable concert de sifflets a retenti lorsque Arne Slot a décidé de remplacer Rio Ngumoha par Alexander Isak.

Le jeune Ngumoha, 17 ans, était l’un des rares joueurs à se distinguer et il avait offert la passe décisive à Gravenberch. Cette substitution a donc valu à Slot une bronca cinglante, suivie de chants « Rio » lancés par tout le stade.