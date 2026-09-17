Zinedine Zidane, le sélectionneur de l'équipe de France, a l'intention d'annoncer sa première liste demain, vendredi, en vue du début du rassemblement des Bleus, durant la trêve internationale.

Depuis sa nomination au poste de sélectionneur de l'équipe de France, en remplacement de Didier Deschamps après la fin de la Coupe du monde, Zidane travaille avec sérieux et application : il a constitué son staff technique et affiné ses compétences, et a tenu de nombreuses réunions de travail à Paris et à Madrid, où il réside, selon le réseau "RMC Sport"





Certains membres de l'équipe de Zidane se trouvent actuellement à Clairefontaine (le centre des rassemblements de l'équipe de France) afin de préparer au mieux l'arrivée des internationaux français sélectionnés et de réduire toute perturbation dans leur routine quotidienne.

Selon le même réseau, Zidane tient à imposer sa méthode lors de son premier rassemblement en tant que sélectionneur de la France et, avec l'aide de son nouveau staff technique, il cherche à maîtriser autant que possible le déroulement des premiers jours du stage d'entraînement, dans le but de réduire leur exposition devant la presse.

​​Pour cette raison, les journalistes ne seront pas autorisés à assister au traditionnel défilé des joueurs lors de leur arrivée à Clairefontaine.

Cette habitude a toujours suscité une large controverse, notamment en ce qui concerne les tenues des joueurs, et il est clair que Zidane souhaite y mettre un terme pour l'instant.

De son côté, le réseau "Foot Mercato" a qualifié la décision de Zidane d'audacieuse, soulignant qu'elle représente une rupture avec l'approche suivie auparavant par Didier Deschamps.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de Kooora