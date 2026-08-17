Dans une démarche sans précédent, José Mourinho a décidé que son retour à Santiago-Bernabéu se ferait sans tapage, sans conférences enflammées et sans présentations officielles : un silence total qui dissimule derrière lui un plan minutieux visant à éviter de répéter la plus grande erreur ayant mis fin à sa première ère à Madrid.

Il y a deux mois, le Real Madrid a officiellement annoncé le retour de José Mourinho à la tête de l'équipe et, depuis, le club observe un silence absolu. Aucune présentation officielle de Mourinho, ni d'aucune des nouvelles recrues conclues par le club ces dernières semaines, au premier rang desquelles Bernardo Silva et Marc Cucurella, aux côtés de quatre autres joueurs venus grossir les rangs des Merengues.

Aucune présentation : le Bernabéu comme scène

Selon ce qu'a révélé Héctor González dans l'émission « Carrusel Deportivo », le club n'a nullement l'intention d'organiser la moindre cérémonie de présentation. Il a déclaré : « Le Real Madrid joue samedi à l'extérieur face à l'Espanyol pour l'ouverture de la Liga, puis reçoit la Sociedad chez lui le 26 du mois. Ce jour-là, le public du Bernabéu verra pour la première fois sur sa pelouse les six nouvelles recrues et Mourinho. »

Il a poursuivi : « Des sources proches de l'entraîneur ont confirmé que cette décision est venue à la demande directe de Mourinho lui-même. L'homme que Benfica avait autrefois contraint à des apparitions médiatiques veut désormais s'éloigner totalement des projecteurs. »

Pourquoi Mourinho choisit-il de disparaître ?

C'est ici qu'intervient l'analyse du célèbre journaliste espagnol Tomás Roncero, qui a expliqué les véritables motivations de Mourinho : « Il pense peut-être qu'il a déjà été présenté au club, et il connaît parfaitement son influence, car ce n'est pas un entraîneur ordinaire. Au-delà des raisons footballistiques, étant l'un des grands du jeu, il a une personnalité singulière, et nous savons qu'en conférence de presse il pourrait être interrogé sur d'innombrables sujets et finir par se montrer un peu tranchant. »

Il a souligné : « C'est pour cette raison qu'il garde jusqu'ici le silence et se contente de quelques minutes de déclarations aux médias du club, avant de rentrer chez lui. Et s'il conserve ce calme tout au long de la saison, ce ne sera pas une mauvaise chose pour le Real Madrid. »

Un nouveau Mourinho : la même passion sous un autre visage

Roncero reconnaît que ce silence pourrait nuire à l'engouement médiatique, mais qu'il constitue en revanche la bouée de sauvetage de Mourinho pour éviter de répéter le scénario de 2013.

Il a indiqué : « Pour nous, journalistes, c'est une mauvaise chose, car nous vivons de ce que nous disent les joueurs et les entraîneurs. Mais je pense qu'il est conscient que réduire son exposition médiatique pourrait l'empêcher de répéter les erreurs qu'il a commises lors de sa première période. En particulier lors de sa troisième année, qui fut la pire de toutes et qui a conduit à son départ. »

Roncero a conclu en affirmant que le changement ne concerne que la façade : « Derrière les portes closes, Mourinho reste l'exigeant qui prépare les matchs avec une immense passion, qui scrute chaque détail et qui maintient les joueurs pleinement galvanisés. Dans le vestiaire, il demeure rigoureux et réclame une grande discipline. Les choses se déroulent comme d'habitude, mais à l'extérieur, nous le verrons moins présent sur le plan médiatique et journalistique. »