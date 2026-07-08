L’entraîneur portugais Jorge Jesus, ex-technicien d’Al-Nassr, a accepté de renoncer aux deux tiers de son salaire pour prendre les commandes de la sélection lusitanienne dans les prochains mois.

La Fédération portugaise a officialisé le départ de l’Espagnol Roberto Martínez de son poste de sélectionneur après l’élimination en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 contre l’Espagne.

Selon le journal portugais A Bola, Jorge Jesus sera le nouvel entraîneur de la « Seleção das Quinas » pour un contrat de quatre ans, qui s’achèvera après la Coupe du monde 2030, coorganisée par le Portugal, l’Espagne et le Maroc.

Selon le quotidien, la Fédération portugaise finalise les derniers détails et espère officialiser l’arrivée de Jesus avant dimanche.

Jésus a accepté la sélection portugaise en rejetant d’autres propositions, et ce, bien qu’il ne percevra qu’un tiers de son salaire saoudien : il touchera moins de 4 millions d’euros annuels, contre 12 millions à Al-Nassr.

Selon le quotidien, il arrivera accompagné de son staff technique : João de Deus et Fábio Jesus comme adjoints, Márcio Sampaio comme préparateur physique, ainsi que Rodrigo Araújo et Gil Henrique comme analystes de la performance.

Ricardo Carvalho devrait conserver son poste d’adjoint, de même que Ricardo comme entraîneur des gardiens, mais ces prolongations ne sont pas encore officielles.

Jesus souhaite toutefois intégrer un nouveau membre au sein du staff technique dans les prochains mois : Pepe, la légende du Real Madrid, qui a officiellement pris sa retraite à l’issue de l’Euro 2024.

Son nom avait été évoqué pour un retour au Real Madrid, au sein du nouveau staff technique de José Mourinho, mais il avait décliné cette option.

Jésus espère que Pepe acceptera de le rejoindre afin de tirer parti de sa grande expérience internationale (141 sélections avec le « Brésil de l’Europe »), un atout pour s’imposer dans les vestiaires.