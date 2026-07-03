À l’inverse des habituels préparatifs des clubs seniors, l’Ahly a choisi de lancer sa saison par un stage surprise

À l’inverse des cadors de la Ligue saoudienne Roshen (Al-Hilal, Al-Nassr et Al-Ittihad), Al-Ahli a lancé sa préparation pour la saison 2026-2027 par un déplacement surprise.

Si le club n’a pas officiellement communiqué son programme de préparation, ses supporters ont découvert avec étonnement, ce vendredi, des photos publiées sur le compte « X » du club montrant le départ de la délégation pour l’Autriche, où l’équipe effectuera son stage à l’étranger.

Le club rouge et blanc opte donc pour un stage à l’étranger dès la première phase, contrairement à Al-Hilal, Al-Nassr et Al-Ittihad, qui privilégient généralement un stage interne avant de s’envoler vers l’international lors de la deuxième ou troisième phase.

Selon le quotidien saoudien Al-Riyadiah, le groupe s’installera à Langenfeld, en Autriche, pour une phase de treize jours, jusqu’au 16 juillet, avant de s’envoler vers le Portugal et d’y achever sa préparation le 28 du même mois.

Le groupe rentrera ensuite à Djeddah pour peaufiner sa préparation avant d’aborder le championnat Roshen, la Coupe du Gardien des Deux Saintes Mosquées, la Supercoupe d’Arabie saoudite et la Ligue des champions de l’Asie.

Rappelons que l’Al-Ahli avait parfaitement lancé la saison écoulée en conquérant la Supercoupe d’Arabie saoudite, absente de son palmarès depuis neuf ans, avant de conclure en apothéose avec un deuxième sacre consécutif en Ligue des champions de l’Asie.