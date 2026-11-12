À l'inverse de Pochettino : Tuchel tranche sur son avenir avec l'Angleterre par des mots clairs

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Thomas Tuchel, le sélectionneur de l'Angleterre, a confirmé son engagement à poursuivre sa mission avec les Three Lions au moins jusqu'à la phase finale de l'Euro 2028, soulignant qu'il n'avait pas l'intention de quitter son poste, même s'il recevait une offre de l'un des grands clubs au cours de la prochaine période.

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L'entraîneur allemand a par ailleurs révélé son souhait de revenir à l'entraînement en club à l'issue de sa mission avec la sélection anglaise, laissant entendre que son expérience actuelle avec les équipes nationales ne représente pas un tournant définitif dans sa carrière d'entraîneur.

Les déclarations de Tuchel interviennent dans un contexte de rumeurs sur l'imminence de la prise en main de Manchester United par l'Argentin Mauricio Pochettino, en remplacement de Michael Carrick, dont le départ est attendu dans les prochains jours. Le sélectionneur des États-Unis dispose dans son contrat d'une clause libératoire d'un montant de 7 millions de livres sterling.

Mais Tuchel a précisé que sa situation était totalement différente, affirmant qu'aucune clause libératoire ne lui permettait de quitter la sélection anglaise.

Tuchel a déclaré, dans des propos rapportés par la chaîne britannique « Sky Sports » : « Il n'y a pas de clause libératoire, et il n'y a aucune intention d'en avoir une. J'ai signé le contrat, et je veux rester jusqu'au Championnat d'Europe. Je veux disputer l'Euro. Nous avons encore des choses que nous n'avons pas accomplies. »

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Interrogé sur le fait de savoir s'il était totalement exclu qu'il quitte la sélection anglaise si un grand club lui faisait une offre avant l'Euro 2028, l'entraîneur allemand a répondu : « Oui, je le pense. »

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Tuchel : je veux remporter la Ligue des nations et l'Euro

Tuchel dirige la sélection anglaise depuis sa prise de fonctions, et il est parvenu à atteindre avec elle les demi-finales de la dernière Coupe du monde aux États-Unis, avant de subir une défaite douloureuse face à l'Argentine.

Après le Mondial, la sélection anglaise a signé trois victoires en quatre matchs de Ligue des nations, dont un large succès 7-0 contre la Croatie, poursuivant ainsi son parcours dans la compétition avec force.

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La sélection des Three Lions se prépare à affronter la Croatie ce jeudi soir, dans le cadre de la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des nations européenne.

Tuchel s'est dit satisfait de travailler avec le groupe actuel, déclarant : « J'aime le groupe de joueurs que j'ai, j'aime le staff technique, et j'ai des responsables qui me font confiance et sont satisfaits de la manière dont nous travaillons. »

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Il a ajouté : « C'est beaucoup pour moi, et je sais parfaitement l'apprécier, c'est pourquoi je suis dans une bonne position. Comme je l'ai dit, j'aime les joueurs. Mes joueurs de club me manquent, mon équipe me manque, et les 50 matchs auxquels je ne participe pas durant l'année me manquent, mais je suis assoiffé de remporter la Ligue des nations, et assoiffé de disputer l'Euro et d'essayer de le gagner. »

Tuchel prévoit un retour en club

Malgré l'affirmation de son engagement envers la sélection anglaise, Tuchel n'a pas caché son souhait de revenir à l'entraînement en club à l'issue de sa mission avec la sélection.

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L'entraîneur, qui a déjà dirigé Chelsea, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, a déclaré : « Oui, bien sûr. Les 50 matchs me manquent, comme je l'ai dit. Ces dernières minutes, quand tout se termine, me manquent. Tu sors deux minutes avant le coup de sifflet final, et ce sont les deux meilleures minutes ; tout est terminé, tu es dans un stade plein, les lumières sont allumées, tu ressens une grande excitation et tu fais partie de tout cela. »

Il a ajouté : « Ces deux minutes-là, précisément, me font prendre conscience, d'une certaine manière, à quel point j'ai de la chance et de la gratitude, puis le coup de sifflet final retentit et tu retournes dans le tunnel, et tu essaies de gagner le match pour ton équipe. Et tu fais cela tous les quatre jours. »

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Tuchel laisse entendre que l'Angleterre pourrait accueillir la finale de la Ligue des nations

Tuchel a également évoqué la possibilité que la Fédération anglaise de football dépose une candidature pour accueillir la finale de la Ligue des nations, une idée que l'entraîneur allemand voit d'un bon œil.

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Il a déclaré : « Nous ne savons pas encore où se disputera la finale de la Ligue des nations. La Fédération anglaise a la possibilité de déposer une candidature pour l'accueillir. »

Tuchel estime que disputer les matchs de la compétition sur le sol anglais pourrait constituer un test important avant l'Euro 2028, organisé par l'Angleterre, en particulier au vu de la pression attendue de la part du public local.

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Il a précisé : « Nous avons déjà parlé des difficultés de ce groupe de joueurs à transposer en match ce qu'ils proposent à l'entraînement. D'autres sélectionneurs de l'Angleterre ont parlé du poids du maillot de la sélection. »

Il a poursuivi : « Le Championnat d'Europe se disputera sur notre sol, et la pression liée à cette compétition sera unique en son genre. C'est presque comme une répétition générale, jouer devant notre public. »

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Il a ajouté : « La Ligue des nations nous aide d'une manière générale. Ce serait formidable que la finale se dispute ici, mais nous devons d'abord atteindre la finale. »

L'Angleterre occupe actuellement la deuxième place du groupe 3, à trois points du leader espagnol et avec six points d'avance sur la Croatie, troisième, se trouvant ainsi en bonne position pour se qualifier pour les prochaines phases finales de la Ligue des nations.