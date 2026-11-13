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Gérard Lopez, ancien entraîneur de la réserve du Barça, a comparu devant le tribunal de première instance numéro 1 de Barcelone pour témoigner dans ce que l'on appelle « l'affaire Negreira ».

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Le journal Sport a rapporté que López a reconnu devant le tribunal avoir reçu les rapports relatifs aux arbitres qu'établissaient l'ancien vice-président du comité technique des arbitres, José María Enríquez Negreira, et son fils, à l'époque où il dirigeait l'équipe réserve du Barça, affirmant qu'ils lui avaient été utiles pour préparer les matches.

Dans ce contexte, López a précisé, selon des sources judiciaires, que durant la période où il travaillait avec le Barça B, entre 2015 et 2018, la technologie de l'assistance vidéo à l'arbitrage n'existait pas, et qu'il était donc nécessaire de disposer d'informations concernant tous les aspects du jeu, l'arbitrage étant l'un de ces aspects.

Il a ajouté que les arbitres qui officiaient dans ces catégories, inférieures à la première division, n'étaient pas largement connus, et que les rapports qu'ils recevaient du club leur permettaient, à lui et à son staff technique, de connaître les critères d'arbitrage, comme savoir quels arbitres étaient plus ou moins enclins à brandir des cartons, ou plus ou moins disposés à dialoguer avec les joueurs, par exemple.

López a également souligné que toutes les équipes souhaitaient obtenir à l'avance ces informations relatives aux arbitres, afin de mieux préparer les matches.

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Aux côtés de López, Toni Alonso, ancien délégué de l'équipe réserve du Barça pendant 32 ans, a lui aussi témoigné et a reconnu à son tour l'existence de ces rapports, selon les sources judiciaires.

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Le tribunal enquête sur les paiements, s'élevant à environ 8 millions d'euros, versés par différents conseils d'administration du FC Barcelone entre 2001 et 2018 à l'ancien vice-président du comité technique des arbitres, José María Enríquez Negreira, en échange de rapports relatifs aux arbitres.

Son fils, Javier Enríquez Romero, établissait lui aussi ces documents, et il est également mis en cause dans l'affaire.

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Le FC Barcelone a toujours défendu sa position en affirmant que ces rapports visaient à analyser les profils des arbitres désignés pour diriger les matches de championnat et de coupe, ce qui permettait au staff technique de connaître leurs tendances et leurs critères dans la gestion des rencontres.

Mais les anciens entraîneurs de l'équipe première du Barça, Luis Enrique et Ernesto Valverde, ont nié lors de leurs témoignages devant la justice avoir reçu ces rapports ou en avoir pris connaissance, et ont affirmé qu'ils n'en avaient pas besoin.

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Le parquet estime que les paiements versés par le FC Barcelone visaient, selon les soupçons, à s'attirer les faveurs du comité technique des arbitres, et non à obtenir des conseils en matière d'arbitrage.

C'est pourquoi le parquet considère que d'anciens présidents du club, tels que Sandro Rosell et Josep Maria Bartomeu, ainsi que les anciens dirigeants Óscar Grau et Albert Soler, ont peut-être commis des délits de corruption dans le domaine sportif, de gestion déloyale et de falsification de document commercial.

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Des sources judiciaires ont expliqué à ce journal que l'enquête judiciaire touchait à sa fin, dans l'attente de la réception d'un ensemble de documents du FC Barcelone et de l'administration fiscale, ainsi que de rapports sur l'état de santé de Negreira, qui souffre d'un trouble neurocognitif majeur compatible avec la maladie d'Alzheimer.

Par la suite, la clôture de l'enquête pourrait être prononcée, afin que le tribunal décide s'il existe des indices de commission de délits, avant de renvoyer ou non l'affaire en procès.