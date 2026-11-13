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Gerard López, ancien entraîneur de l'équipe réserve du Barça, a comparu devant le tribunal de première instance n° 1 de Barcelone pour témoigner dans ce qui est connu sous le nom d'« affaire Negreira ».

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Le journal Sport a rapporté que López a reconnu devant le tribunal avoir reçu les rapports relatifs aux arbitres que préparaient l'ancien vice-président du comité technique des arbitres, José María Enríquez Negreira, et son fils, à l'époque où il dirigeait l'équipe réserve du Barça, en affirmant qu'ils lui étaient utiles dans la préparation des matchs.

Dans ce contexte, López a expliqué, selon des sources judiciaires, que durant sa période au Barça B, entre 2015 et 2018, la technologie de l'assistance vidéo à l'arbitrage n'existait pas, et qu'il était donc nécessaire de disposer d'informations concernant tous les aspects du jeu, l'arbitrage étant l'un de ces aspects.

Il a ajouté que les arbitres qui officiaient dans les matchs de ces catégories, inférieures à la première division, n'étaient pas largement connus, et que les rapports qu'ils recevaient du club leur permettaient, à lui et à son staff technique, de connaître les critères arbitraux ; comme savoir quels arbitres étaient plus ou moins enclins à brandir des cartons, ou plus ou moins disposés à dialoguer avec les joueurs, par exemple.

López a également indiqué que toutes les équipes souhaitent obtenir à l'avance ces informations relatives aux arbitres, afin de mieux préparer leurs matchs.

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Aux côtés de López, Toni Alonso, ancien délégué de l'équipe réserve du Barça pendant 32 ans, a lui aussi témoigné et reconnu à son tour l'existence de ces rapports, selon les sources judiciaires.

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Le tribunal enquête sur les paiements, d'un montant d'environ 8 millions d'euros, que différents conseils d'administration du FC Barcelone ont versés entre 2001 et 2018 à l'ancien vice-président du comité technique des arbitres, José María Enríquez Negreira, en échange de rapports relatifs aux arbitres.

Son fils, Javier Enríquez Romero, préparait lui aussi ces documents, et il est également mis en cause dans l'affaire.

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Le Barça a toujours défendu sa position en affirmant que ces rapports visaient à analyser les profils des arbitres désignés pour diriger les matchs de championnat et de Coupe, permettant au staff technique de connaître leurs tendances et leurs critères dans la gestion des matchs.

Mais les anciens entraîneurs de l'équipe première du Barça, Luis Enrique et Ernesto Valverde, ont nié lors de leurs témoignages devant la justice avoir reçu ces rapports ou en avoir pris connaissance, et ont assuré ne pas en avoir eu besoin.

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Le ministère public estime que les paiements versés par le Barça visaient, selon les soupçons, à s'attirer les faveurs du comité technique des arbitres, et non à obtenir des consultations en matière d'arbitrage.

C'est pourquoi le parquet considère que les anciens présidents du club, comme Sandro Rosell et Josep Maria Bartomeu, ainsi que les anciens dirigeants Òscar Grau et Albert Soler, pourraient avoir commis des délits de corruption dans le domaine sportif, d'administration déloyale et de faux en document commercial.

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Des sources judiciaires ont précisé à ce journal que l'enquête judiciaire était sur le point de s'achever, dans l'attente de la réception d'un ensemble de documents du FC Barcelone et de l'administration fiscale, ainsi que de rapports sur l'état de santé de Negreira, qui souffre d'un trouble neurocognitif majeur compatible avec la maladie d'Alzheimer.

Par la suite, la clôture de l'enquête pourrait être prononcée, afin que le tribunal décide s'il existe des indices de la commission de délits, avant de renvoyer ou non l'affaire en procès.