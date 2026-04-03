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Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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À l'instar du Real Madrid et de Manchester United... Ronaldo entre dans l'histoire avec Al-Nassr

Al Nasr FC vs Al Najma
Al Nasr FC
Al Najma
Saudi Pro League
C. Ronaldo
Real Madrid
FC United of Manchester
Arabie saoudite
Portugal
Espagne
Angleterre

Don continue de battre des records

La star portugaise Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, est entré dans l'histoire avec « Al-Alamy » après avoir pris part au match contre Al-Najma, ce vendredi soir, dans le cadre de la 27e journée du championnat professionnel Roshen.

Le buteur historique du football a pu figurer dans le onze de départ après avoir manqué les deux derniers matchs en raison d'une blessure au muscle ischio-jambier.

Il s'agit du 100e match de Ronaldo sous le maillot de « l'Al-Nassr » en Ligue professionnelle Roshen, depuis qu'il a rejoint l'équipe il y a plus de trois ans, après avoir résilié son contrat avec Manchester United.

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Au cours de ces 100 matchs, Ronaldo a réussi à marquer 96 buts et à en créer 18 autres, confirmant ainsi son influence considérable sur les performances de l'équipe.

Al-Nassr est également devenu le troisième club avec lequel il atteint ce chiffre dans sa carrière en championnat, après Manchester United et le Real Madrid.


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