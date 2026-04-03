À l'instar du Real Madrid et de Manchester United... Ronaldo entre dans l'histoire avec Al-Nassr

La star portugaise Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, est entré dans l'histoire avec « Al-Alamy » après avoir pris part au match contre Al-Najma, ce vendredi soir, dans le cadre de la 27e journée du championnat professionnel Roshen.

Le buteur historique du football a pu figurer dans le onze de départ après avoir manqué les deux derniers matchs en raison d'une blessure au muscle ischio-jambier.

Il s'agit du 100e match de Ronaldo sous le maillot de « l'Al-Nassr » en Ligue professionnelle Roshen, depuis qu'il a rejoint l'équipe il y a plus de trois ans, après avoir résilié son contrat avec Manchester United.

Lire aussi... Au milieu des cris des supporters... Un expert en arbitrage met fin à la polémique sur la validité de l'expulsion de Diaby

Au cours de ces 100 matchs, Ronaldo a réussi à marquer 96 buts et à en créer 18 autres, confirmant ainsi son influence considérable sur les performances de l'équipe.

Al-Nassr est également devenu le troisième club avec lequel il atteint ce chiffre dans sa carrière en championnat, après Manchester United et le Real Madrid.



