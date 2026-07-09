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Abobakr El Mokadem

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À l'instar de Hakimi et Diaz, une star du Real Madrid pourrait bientôt revêtir le maillot du Maroc

France vs Maroc
France
Maroc
Coupe du monde
LaLiga
Real Madrid
T. Pitarch
A. Hakimi
B. Diaz
France
Maroc
É.-U.
Espagne

Une jeune pépite du Real Madrid pourrait bientôt renforcer les Lions de l’Atlas.

Le royaume a déjà réussi à intégrer des joueurs formés en Espagne, à l’image d’Achraf Hakimi et d’Ibrahim Díaz.

Le Maroc s’apprête désormais à accueillir un nouveau talent formé au Real Madrid, Tiago Pitarch, selon le même principe.

Le jeune milieu de terrain du Real Madrid possède un grand-père marocain, ce qui lui ouvre les portes de la sélection des Lions de l’Atlas. Interrogé ce jeudi par la radio « Cadena Ser » au sujet de son avenir international, il n’a pas écarté la possibilité de choisir le Maroc.

« Pour l’instant, nous devons nous concentrer sur la victoire de samedi ; le reste viendra en temps voulu », a-t-il déclaré.

Coupe du monde
France crest
France
FRA
Maroc crest
Maroc
MAR

Le milieu de terrain a ajouté : « Je considère que c’est encore très lointain. Pour l’instant, je suis ici avec l’équipe des moins de 19 ans, et l’avenir viendra en son temps. »

Pitarch figure actuellement dans la sélection espagnole des jeunes et affrontera l’Allemagne en finale la semaine prochaine.

Bien qu’il porte actuellement les couleurs de l’Espagne chez les jeunes, le milieu de terrain n’a donc pas fermé la porte à un éventuel changement de sélection.

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