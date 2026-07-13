Le staff technique de la sélection égyptienne, emmené par Hossam Hassan, poursuit sa politique de recrutement des joueurs égyptiens évoluant à l’étranger pour renforcer les rangs des « Pharaons » dans les mois à venir, suite au succès de l’expérience d’Haitham Hassan, auteur d’une prestation remarquée lors de la Coupe du monde 2026.

Le joueur, qui s’était distingué lors de la Coupe du monde avant l’élimination des Pharaons en huitièmes de finale face à l’Argentine (3-2), dans un match marqué par plusieurs décisions arbitrales controversées, a ouvert la voie à cette stratégie.

Selon la chaîne « On Sports », Hossam Hassan suit de près Omar Abdel-Majeed, joueur du club allemand de Hambourg, en vue de l’intégrer prochainement en sélection, tant ses qualités techniques exceptionnelles en font l’un des joueurs binationaux les plus surveillés.

Lire aussi… Une surprise retentissante : Al-Hilal envisage de se séparer de Yassine Bounou !

Âgé de 20 ans (né en 2005), il évolue au poste de milieu de terrain et a disputé cinq matchs avec l’équipe première du club allemand la saison passée, marquant ainsi ses débuts en Bundesliga.

Son contrat avec le club ayant expiré début juillet, le milieu de terrain se trouve dans une situation contractuelle incertaine. Plusieurs options sont à l’étude pour la suite de sa carrière, dont un éventuel transfert vers un club de deuxième division allemande, piste que le staff technique évalue également.

Abdel-Majeed a déjà défendu les couleurs des sélections de jeunes égyptiennes sous la direction de Mahmoud Jaber et Wael Riad, accumulant plusieurs capes internationales qui lui valent d’être déjà connu au sein du système fédéral.

Doté d’un profil offensif intéressant, il peut jouer en tant que meneur de jeu tout en conservant son efficacité au milieu de terrain. Sa souplesse tactique et sa capacité à créer des occasions en font un profil particulièrement suivi par Hossam Hassan en vue des prochaines échéances internationales.