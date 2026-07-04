Le Real Madrid semblait sur le point de satisfaire l’une des principales demandes de son entraîneur José Mourinho : renforcer la défense. Cependant, Manchester City est intervenu de manière décisive, infligeant un coup d’arrêt précoce aux plans madrilènes et risquant de contraindre le club à revoir totalement sa stratégie sur le marché des transferts.

Le Real avait pourtant ciblé plusieurs pistes pour renforcer sa défense la saison prochaine, en tête desquelles figurait Rubén Díaz, la star de Manchester City.

Selon le site Team Talk, City a rejeté les approches madrilènes et a signifié au club espagnol que le joueur de 29 ans n’était pas à vendre.

Le club mancunien a tenu le même discours auprès de Chelsea et du FC Barcelone, qui avaient formulé des offres similaires le mois dernier, toujours selon la même source.

Arrivé en provenance de Benfica en septembre 2020 pour 65 millions de livres sterling, le défenseur a prolongé son contrat jusqu’en 2029 l’été dernier.

Depuis son arrivée, le défenseur portugais s’est imposé comme un titulaire incontournable et a joué un rôle clé dans les succès de City en Premier League et en Ligue des champions.

Selon la même source, le Real Madrid s’est donc tourné vers d’autres pistes défensives, dont celles menant à Alessandro Bastoni (Inter Milan) et à Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund).

Cette position intervient alors que le club vient de changer d’entraîneur : Pep Guardiola a quitté l’Etihad Stadium et a été remplacé par Enzo Maresca, qui considère Diaz comme un pilier du projet à long terme des Citizens.

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