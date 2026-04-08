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Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi FinalGetty Images Sport
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À l’aube des phases décisives de la compétition, Tony, figure expérimentée du groupe, rappelle que les critères d’évaluation ont évolué. « Les critères ont changé à l’approche des phases décisives… et l’arbitre nous a demandé de nous concentrer sur l’Asie ! », déclare-t-il avec autorité. Ce message, bref mais précis, souligne la nécessité de s’adapter rapidement aux exigences internationales et de maintenir une concentration maximale sur la zone asiatique, où chaque détail peut faire la différence. Les joueurs, conscients de l’enjeu, savent qu’ils doivent désormais élever leur niveau de jeu, rester disciplinés et suivre rigoureusement les consignes pour atteindre leurs objectifs. Tony insiste : « Il faut rester focalisés, respecter les nouveaux standards et répondre présent dès que l’arbitre siffle le coup d’envoi. »

Al-Fayha vs Al Ahli
Al-Fayha
Al Ahli
Saudi Pro League
Al Hilal vs Al Kholood
Al Hilal
Al Kholood
Al Akhdoud vs Al Nasr FC
Al Akhdoud
Al Nasr FC
I. Toney
Arabie saoudite
Angleterre

La star anglaise fait des déclarations fracassantes. Dans une interview accordée à un média britannique, le joueur, dont la carrière est ponctuée de performances de haut niveau, a tenu des propos qui devraient faire couler beaucoup d’encre. Sans détour, il est revenu sur son parcours, ses ambitions et les défis qui l’attendent, n’hésitant pas à livrer son avis sans filtre sur plusieurs sujets brûlants. Ses mots, à la fois tranchants et réfléchis, offrent un aperçu rare de sa pensée et de sa vision du football moderne. Alors que les fans et les observateurs analysent déjà chaque phrase, une chose est sûre : cette prise de parole ne laissera personne indifférent et pourrait bien redéfinir les attentes autour de sa personne et de son club. Restez à l’écoute pour découvrir les réactions que ces révélations vont susciter dans le monde du ballon rond.

L’attaquant anglais Ivan Toney, figure de proue de l’Al-Ahli de Djeddah, a exprimé sa colère à l’issue du match nul 1-1 entre son équipe et le club saoudien Al-Fayha, mercredi soir lors de la 29^e journée du championnat saoudien Roshen. Selon l’attaquant, plusieurs décisions arbitrales ont influé sur le déroulement de la rencontre et, partant, sur son résultat final.

Selon lui, l’arbitre a omis d’accorder deux penalties flagrants en faveur de son équipe malgré le recours à la vidéo, privant ainsi les Rouge et Blanc d’une victoire qui semblait à portée de main. Au micro de la chaîne « Thamanyah », l’attaquant a dénoncé une « injustice arbitrale » et a promis de continuer à se donner à fond pour ses coéquipiers, même si le sentiment d’injustice persiste. « L’arbitre a ignoré deux penalties évidents, même après avoir consulté la vidéo. C’est frustrant, mais je resterai concentré et je donnerai tout pour l’équipe », a-t-il déclaré. Cette sortie médiatique intervient alors que l’Ahlî, actuellement 5e au classement, voit ses espoirs de qualification continentale s’éloigner. Avec 44 points au compteur, le club de Jeddah compte désormais quatre unités de retard sur Al-Fateh, quatrième, à seulement cinq journées de la fin du championnat. Pour les observateurs, la colère de Tony traduit un malaise plus profond : depuis plusieurs semaines, plusieurs clubs dénoncent des décisions arbitrales controversées qui, selon eux, influencent l’issue des rencontres. La Ligue saoudienne de football professionnel (SLFP) a déjà annoncé l’ouverture d’une enquête interne afin d’examiner les protocoles de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) et de renforcer la formation des officiels. Dans l’immédiat, les supporters rouge et blanc attendent avec impatience la réaction de leur direction, qui pourrait déposer une réclamation officielle auprès des instances compétentes. Une chose est sûre : la polémique ne devrait pas s’apaiser avant la prochaine journée, où l’Ahlî affrontera Al-Taawoun, un adversaire direct dans la course aux places européennes.

« L’arbitre a clairement ignoré deux penalties évidents, malgré le recours à la vidéo, mais il a décidé de priver Al-Ahli de ses droits », a déclaré Tony dans des propos recueillis par la chaîne saoudienne « Thamania » après le match.

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Il a ajouté : « L’arbitre nous a dit de nous concentrer sur la Ligue des champions d’Asie. Est-ce normal ? J’espère que ses microphones ont enregistré cet incident, car il l’a dit ouvertement devant tout le monde. »

Il a poursuivi : « L’arbitre n’était pas concentré sur notre match, il a favorisé nos adversaires à nos dépens, avec des décisions étranges et mauvaises. Je sais que je risque une sanction pour ces propos, mais c’est la vérité. »

Il a conclu en disant : « Ces actions étaient jugées normalement tout au long de la saison, mais lorsque nous sommes entrés dans les phases décisives, les critères ont changé. »

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