L’attaquant anglais Ivan Toney, figure de proue de l’Al-Ahli de Djeddah, a exprimé sa colère à l’issue du match nul 1-1 entre son équipe et le club saoudien Al-Fayha, mercredi soir lors de la 29^e journée du championnat saoudien Roshen. Selon l’attaquant, plusieurs décisions arbitrales ont influé sur le déroulement de la rencontre et, partant, sur son résultat final.

Selon lui, l’arbitre a omis d’accorder deux penalties flagrants en faveur de son équipe malgré le recours à la vidéo, privant ainsi les Rouge et Blanc d’une victoire qui semblait à portée de main. Au micro de la chaîne « Thamanyah », l’attaquant a dénoncé une « injustice arbitrale » et a promis de continuer à se donner à fond pour ses coéquipiers, même si le sentiment d’injustice persiste. « L’arbitre a ignoré deux penalties évidents, même après avoir consulté la vidéo. C’est frustrant, mais je resterai concentré et je donnerai tout pour l’équipe », a-t-il déclaré. Cette sortie médiatique intervient alors que l’Ahlî, actuellement 5e au classement, voit ses espoirs de qualification continentale s’éloigner. Avec 44 points au compteur, le club de Jeddah compte désormais quatre unités de retard sur Al-Fateh, quatrième, à seulement cinq journées de la fin du championnat. Pour les observateurs, la colère de Tony traduit un malaise plus profond : depuis plusieurs semaines, plusieurs clubs dénoncent des décisions arbitrales controversées qui, selon eux, influencent l’issue des rencontres. La Ligue saoudienne de football professionnel (SLFP) a déjà annoncé l’ouverture d’une enquête interne afin d’examiner les protocoles de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) et de renforcer la formation des officiels. Dans l’immédiat, les supporters rouge et blanc attendent avec impatience la réaction de leur direction, qui pourrait déposer une réclamation officielle auprès des instances compétentes. Une chose est sûre : la polémique ne devrait pas s’apaiser avant la prochaine journée, où l’Ahlî affrontera Al-Taawoun, un adversaire direct dans la course aux places européennes.

« L’arbitre a clairement ignoré deux penalties évidents, malgré le recours à la vidéo, mais il a décidé de priver Al-Ahli de ses droits », a déclaré Tony dans des propos recueillis par la chaîne saoudienne « Thamania » après le match.

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Il a ajouté : « L’arbitre nous a dit de nous concentrer sur la Ligue des champions d’Asie. Est-ce normal ? J’espère que ses microphones ont enregistré cet incident, car il l’a dit ouvertement devant tout le monde. »

Il a poursuivi : « L’arbitre n’était pas concentré sur notre match, il a favorisé nos adversaires à nos dépens, avec des décisions étranges et mauvaises. Je sais que je risque une sanction pour ces propos, mais c’est la vérité. »

Il a conclu en disant : « Ces actions étaient jugées normalement tout au long de la saison, mais lorsque nous sommes entrés dans les phases décisives, les critères ont changé. »